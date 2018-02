Trento Zaksa/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Champions League)

Diretta Trento Zaksa: info streaming video e tv. Nuovo scontro al vertice per il girone E della Champions League: Lorenzetti e i suoi vendicheranno il KO dell'andata?.

14 febbraio 2018 Michela Colombo

La formazione di Trento (da facebook ufficiale)

Trento-Zaksa, diretta dagli arbitri Juraj Mokby e Konstantin Yovchev, è la partita di volley maschile in programma oggi mercoledi 14 febbraio, al Pala Trento: fischio d’inizio atteso per le ore 20.30 in questo quinto e penultimo turno della Champions League. Siamo ormai agli sgoccioli di questa fase a giorni per il massimo torneo di volley per club sul continente ed è quindi giunto il momento di cominciare a tirare le fila di questa fase per guardare alle prossime qualificazioni. Classifica alla mano vediamo che di fatto la compagine di Angelo Lorenzetti ha già messo un piede nel prossimo tabellone della Champions League, ma non per questo Trento si potrà permettere di sottovalutare lo Zaksa, suo diretto rivale in questa corsa alla qualificazione.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita di Champions League tra Trento e Zaksa sarà disponibile in diretta tv sulla tv satellitare di Sky, che detiene i diritti in esclusiva per questa competizione di volley europeo. Appuntamento quindi alle ore 20.30 al canale Fox Sport HD, disponibile per gli abbonati al canale 204 del telecomando. Diretta streaming video del match al Pala Trento, disponibile per gli abbonati, attraverso l’app dedicata Sky Go.

IL CONTESTO

Come abbiamo detto prima, la partita tra Trento e Zaksa giunge quando ormai la fase a gironi sta per chiudersi: chi troverà quindi la qualificazione alla fase finale? Per il momento proprio i trentini e polacchi sono i primi indiziati per il girone E: Trento è capolista con 10 punti (e un solo KO rimediato, proprio con gli ospiti oggi) mentre lo Zaksa è secondo a quota 9 punti. Con solo ancora un turno da disputare, possiamo quindi anche dire che, a prescindere da cosa succederà oggi al Pala Trento, entrambe le società saranno nel tabellone finale. Numeri alla mano vediamo infatti che il loro distacco dalla terza classificata è troppi ampio per temere un ribaltone dell’ultimo minuto: il Maaseik è per il momento solo a quota 4 punti alla vigilia di questo quindi turno. Calcoli e matematica a parte, ovviamente sia la compagine polacca che la squadra di Angelo Lorenzetti scenderanno oggi in campo per vincere. La prova di oggi infatti potrebbe anche rivelarsi un allenamento di gran peso per entrambe le formazioni che stanno lottando ai massimi livelli nei rispettivi campionati nazionali, tra i più prestigiosi del continente europeo.

