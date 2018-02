Verona Montpellier/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Cev cup)

Diretta Verona Montpellier: info streaming video e tv. Gli scaligeri tornano in campo all'Agsm Forum per la Cev cup: nel mirino un posto nella semifinale di coppa.

14 febbraio 2018 Michela Colombo

La formazione di Verona (da Facebook ufficiale)

Verona-Montpellier, diretta dagli arbitri Boris Skudnik e Hatice Ozmen Yildiz, è la partita di volley maschile in programma oggi mercoledi 13 febbraio 2018 al Agsm Forum di Verona: fischio d’inizio atteso per le ore 20.00 per questa calda sfida nella fase finale della Cev Cup. La compagine scaligera quindi torna protagonista in Europa e lo fa di fronte al proprio caloroso pubblico nel match di andata dei quarti di finale della coppa europea. La squadra di Nikola Grbic continua in maniera più che brillante il suo cammino sul continente, e dopo anche quando visto nel turno precedente con il Liberec, possiamo davvero dire che i gialloblu scendono in campo da favoriti. Anche in questo caso la formula è sempre la stessa, con match di andata e ritorno e quindi la stessa urgenza di mettere subito a segno una vittoria pesante a poter poi amministrare al ritorno.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la partita di Cev Cup tra Verona e Montpellier non sarà visibile in diretta tv e di conseguenza non sono state fornite indicazioni riguardanti una diretta streaming video ufficiale del match atteso alle ore 20.00. Consigliamo pertanto a tutti gli appassionati di consultare i profili social del club gialloblu per rimanere aggiornati su quanto sta accadendo all’Agsm Forum.

IL CONTESTO

La sfida di Cev cup tra Verona e Montpellier, non poteva che cadere in un momento migliore per la squadra scaligera che torna a giocare di fronte al pubblico di casa vantando un ottimo stato di forma. La squadra di Nikola Grbic infatti è di ritorno da due pesanti successi di fila ottenuti nel campionato italiano di Serie A1: pare quindi ormai dimenticato il KO rimediato contro Ravenna lo scorso 4 febbraio. In ogni caso rimane davvero importante ciò che sta facendo Verona in Superlega: per la compagine gialloblu ecco infatti la quarta piazza nella graduatoria generale con ben 42 punti ottenuti in 22 match disputati.

Non così per il Montpellier, che invece sta affrontando un grande momento di crisi e spera quindi di potersi rilanciare questa sera a Verona in Cev Cup. La compagine francese infatti ha registrato ben 4 sconfitte di fila negli ultimi 5 incontri disputati e del campionato francese le cose non si stanno mettendo molto bene per la squadra oggi ospite. Da segnare infatti che nella Ligue A il Montpellier è ora solo sesto in classifica, con appena 26 punti ottenuti in 16 partite finora giocate.

