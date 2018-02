Video/ Juventus-Tottenham (2-2): highlights e gol della partita (Champions League ottavi andata)

Video Juventus Tottenham (risultato finale 2-2): gli highlights e i gol della partita giocata all'Allianz Stadium. Sotto di due gol gli Spurs hanno rimontato i bianconeri con Kane ed Eriksen

14 febbraio 2018 Stefano Belli

Video Juventus Tottenham, Champions League (Foto LaPresse)

La Juventus mantiene l'imbattibilità interna nelle gare europee: l'ultima sconfitta risale infatti all'aprile 2013 quando i bianconeri, all'epoca allenati da Conte, furono battuti dal Bayern Monaco che poi si aggiudicò quell'edizione della Champions League con Heynckes in panchina e di recente è stato richiamato dalla dirigenza del club bavarese dopo l'esonero di Carlo Ancelotti. Sicuramente i bianconeri avrebbero preferito proseguire la striscia di risultati utili con una vittoria che potesse ipotecare l'accesso ai quarti di Champions League, soprattutto dopo aver segnato due gol al Tottenham nei primi minuti di gioco: sul 2 a 0 la squadra di Allegri ha comunque commesso l'errore di rilassarsi e abbassare il baricentro al cospetto di una squadra inglese, e le squadre inglesi hanno la fama di non arrendersi anche quando la situazione è disperata. Gli Spurs si sono riorganizzati in mezzo al campo ponendo le basi per la rimonta, strappando un risultato indubbiamente favorevole per gli uomini di Pochettino che tra 3 settimane, a Wembley, oltre alla vittoria avranno a disposizione anche lo 0-0 e l'1-1 per passare il turno. Nella culla del calcio moderno la Juventus potrà solamente vincere se vuole continuare la sua avventura europea quest'anno, la vecchia Signora si è complicata da sola la vita, con il calcio di rigore fallito da Higuain a ridosso dell'intervallo che avrebbe ristabilito le distanze dopo l'1-2 di Kane. L'argentino è stato grande protagonista nel bene e nel male: due gol in nove minuti ma altrettanti sbagliati in maniera clamorosa, errori che poi hanno inciso sul punteggio. Impressionante il dato sul possesso palla: 37% Juventus, 63% Tottenham; grandissima prova di carattere e personalità degli Spurs che non solo hanno tenuto egregiamente testa alla squadra che dal 2012 cannibalizza il campionato italiano ma per larghi tratti del match l'ha addirittura sovrastata sul piano del gioco. Allegri dovrà sfruttare l'unico punto debole di questo Tottenham, la difesa: Aurier e Sanchez semplicemente disastrosi, la notizia che il francese non sarà disponibile nel match di ritorno per squalifica è una disdetta più per la Juve che per lo stesso Tottenham.

QUI JUVE: PARLANO BERNARDESCHI, DE SCIGLIO E ALLEGRI

Subito dopo la fine della gara il trequartista della Juventus, Federico Bernardeschi, è intervenuto brevemente ai microfoni di Premium Sport: "Abbiamo fatto una grande partita contro una squadra fortissima, peccato per il 2-2 ma c'è ancora il ritorno da giocare, andiamo a Wembley con la consapevolezza di poter vincere. Sul 2 a 0 era normale attenderci la reazione degli avversari, non potevamo tenere quei ritmi pazzeschi per novanta minuti, abbiamo sofferto senza però andare nel panico. Non meritavamo di essere raggiunti ma siamo comunque fiduciosi per il secondo atto".

Le parole di Mattia De Sciglio, terzino della Juventus, ai microfoni di Premium Sport: "Sapevamo che sarebbe stata una gara molto difficile, il Tottenham è una grande squadra che ti concede qualcosa dietro ma dal centrocampo in su fa paura, dopo il 2 a 0 ci siamo abbassati troppo nel tentativo di compattarci, in questa maniera abbiamo lasciato campo e iniziativa agli avversari. Dispiace per il pari in rimonta, abbiamo vanificato un vantaggio importante, c'è ancora la gara di ritorno da giocare".

Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, nel post-gara su Premium Sport: "La Juventus ha fatto una bella partita passando subito in vantaggio, poi sul 2 a 0 abbiamo subito il ritorno del Tottenham e non siamo più riusciti a giocare la palla, Buffon ha fatto qualche bella parata ma non è bastata a salvare il risultato, abbiamo avuto alcune situazioni favorevoli ma non siamo riusciti a sfruttarle. Ora dobbiamo affrontare una partita secca, non abbiamo scelta, dobbiamo vincere per forza. Contro il Tottenham è normale andare in difficoltà soprattutto quando gli avversari hanno premuto il piede sull'acceleratore, siamo pur sempre agli ottavi di Champions e a questi livelli tutte le partite sono difficili, dispiace non aver vinto ma abbiamo tutte le carte in regola per fare il colpaccio a Londra". Poi in conferenza stampa il tecnico ha rincarato la dose: "Non esiste che l'ambiente si deprima per un 2-2, mica abbiamo perso 8 a 0! È inaccettabile questo disfattismo per un pareggio contro una delle migliori squadre d'Europa, l'importante è giocare bene e fornire una prestazione, ed è quello che la squadra ha fatto. Poi basta un solo episodio per vincere o perdere le partite, potevamo tranquillamente vincere 4-0 a 3-1, invece è arrivato un 2-2 da non buttare via. A Wembley ce la giocheremo ma avremo modo per pensarci, ora dobbiamo tornare a concentrarci sul campionato altrimenti il Napoli prende il largo".

QUI TOTTENHAM: PARLANO POCHETTINO, KANE E LAMELA

L'analisi di Mauricio Pochettino, tecnico del Tottenham: "Partenza difficilissima, poi abbiamo dominato la Juve per lunghi tratti della partita. Il primo gol secondo me era viziato dal fuorigioco di Higuain, sullo 0-2 sembrava tutto perduto invece abbiamo reagito alla grande prendendo per i capelli un pari quasi insperato per come si erano messe le cose. Credo che la gente si sia divertita a guardare questa partita, ora tutto si deciderà a Wembley dove abbiamo il 50% di possibilità di qualificarci".

Le parole di uno dei grandi protagonisti della serata, l'attaccante del Tottenham, Harry Kane: "Partenza terribile, la peggiore che potessimo avere. Poi siamo stati bravi a macinare gioco e a creare le nostre occasioni, nella seconda parte di gara abbiamo dominato. La Juventus ha una difesa fantastica e uno dei portieri migliori del mondo, non è stato per nulla facile giocare in casa loro ma dobbiamo essere orgogliosi di noi perché alla fine abbiamo segnato due gol rimontando lo svantaggio iniziale e acciuffando un pari ormai insperato".

La versione di Erik Lamela, trequartista del Tottenham: "Abbiamo cominciato malissimo prendendo due gol a freddo. Abbiamo accusato il colpo ma poi è arrivata una grande reazione, prendendo in mano la partita e rimontando il doppio svantaggio. Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, di voler vincere a tutti i costi e di far soffrire chiunque, vogliamo andare il più avanti possibile in Champions League e il modo migliore per farlo è ottenere risultati come quello di oggi".

CLICCA QUI PER IL VIDEO JUVENTUS TOTTENHAM (2-2): HIGHLIGHT E GOL (da uefa.com)

© Riproduzione Riservata.