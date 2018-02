Viterbese Paganese/ Streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, orario, risultato live

Diretta Viterbese Paganese streaming video Sportube, quarti della Coppa Italia Serie C: probabili formazioni, orario e risultato live dallo stadio Rocchi

14 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Viterbese Paganese (LaPresse)

Viterbese Paganese, che sarà diretta dall’arbitro Luca Zufferli, è in programma questo pomeriggio mercoledì 14 febbraio alle ore 16.30 allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo, dove arriveranno i campani della Paganese a sfidare i padroni di casa. Siamo ai quarti di finale della Coppa Italia Serie C 2017-2018, l’ultimo turno della competizione che prevede gara secca per stabilire chi si qualificherà alle semifinali che saranno invece su andata e ritorno, come poi la finale. Dunque se i tempi regolamentari di Viterbese Paganese termineranno in parità, ci saranno tempi supplementari ed eventualmente anche i calci di rigore per determinare la squadra qualificata. Una sfida che mette di fronte squadre di gruppi diversi, il girone A per la Viterbese e il girone C per la Paganese.

Di certo il confronto sulla carta è fortemente sbilanciato in favore dei padroni di casa e non soltanto perché si giocherà nel Lazio: la Viterbese infatti è terza con 45 punti nel girone A, mentre la Paganese è nei bassifondi del girone C facendo parte del terzetto di squadre che condividono il quindicesimo posto a quota 23 punti, praticamente la metà di quelli ottenuti dalla Viterbese. La Paganese dunque dovrà cercare una vera e propria impresa, che d’altronde potrebbe anche dare ottimo morale in vista della corsa alla salvezza, ma per la Viterbese non va sprecata la grande chance di andare in semifinale, obiettivo logicamente ampiamente alla portata dei laziali.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Viterbese Paganese non verrà trasmessa in diretta tv, ma potrà comunque essere seguita in diretta streaming video da tutti gli appassionati che abbiano a disposizione un dispositivo mobile come PC, tablet o smartphone; l’appuntamento è sul portale elevensports.it – che è raggiungibile anche digitando il vecchio indirizzo sportube.tv – che propone, pagando una quota per abbonarsi, la diretta streaming video di tutte le partite della stagione di Serie C, dunque campionato e Coppa Italia.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE PAGANESE

Naturalmente in Coppa Italia è prevedibile un certo turnover rispetto al campionato, dunque nelle probabili formazioni di Viterbese Paganese dovrebbero trovare posto giocatori che nel weekend hanno avuto meno spazio. In attesa di scoprire le mosse dei due allenatori, assumiamo comunque come base di partenza le formazioni nell’ultimo impegno delle due squadre. La Viterbese domenica ha vinto per 2-0 contro il Gavorrano e Stefano Sottili di partenza aveva schierato il 4-3-3 con Iannarilli in porta, protetto da una retroguardia a quattro con Celiento, Rinaldi, Sini e De Vito, a centrocampo il terzetto formato da Di Paolantonio, Benedetti e Cenciarelli, mentre nel tridente d’attacco ecco Vandeputte, De Sousa e Calderini. Per la Paganese invece è arrivata una preziosissima vittoria per 1-0 contro il Matera e mister Favo aveva schierato i suoi ragazzi con il seguente 3-5-2: Galli in porta; retroguardia a tre con Meroni, Piana e Acampora; nel folto centrocampo ecco da destra a sinistra Pavan, Tascone, Baccolo, Scarpa e Della Corte; nel tandem d’attacco Cernigoi e Cesaretti.

