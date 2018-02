Aek Dinamo Kiev/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Aek Dinamo Kiev: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Andta dei sedicesimi in Europa League, i greci giocano in casa

15 febbraio 2018

Diretta Aek Atene Dinamo Kiev, Europa League (Foto LaPresse)

Aek Atene Dinamo Kiev, partita che sarà diretta dallo spagnolo Carlos Del Cerro, va in scena alle ore 21:05 di giovedì 15 febbraio. All’OAKA Spiros Louis si gioca l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League 2017-2018: possiamo ben dire che queste due squadre siano delle outsider nel torneo, soprattutto una volta che sono arrivate le otto della Champions League; tuttavia entrambe hanno buona tradizione e potrebbero dare filo da torcere. Una delle due arriverà agli ottavi di finale; è già un ottimo risultato, poi con un sorteggio eventualmente favorevole potrà arrivare anche qualcosa di più. Per la Dinamo Kiev il problema può essere quello di non giocare da dicembre: l’ultima partita di campionato risale allo 0-0 contro l’Oleksandria, nelle prossime tre settimane gli ucraini si giocheranno un campionato che vede in testa lo Shakhtar Donetsk per soli tre punti, e forse in questo momento il titolo nazionale rimane l’obiettivo più importante.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Aek Atene Dinamo Kiev non è una delle partite trasmesse in diretta tv: i diritti sulle gare di Europa League appartengono a Sky che però ha scelto altre partite. Dunque, non ci sarà nemmeno la possibilità di una diretta streaming video; per le informazioni utili sulle due squadre in campo potrete in ogni caso consultare il sito ufficiale della UEFA, che trovate all’indirizzo www.uefa.com e nel quale dovrete poi selezionare l’apposita sezione dedicata all’Europa League. In più su Sky Super Calcio potrete seguire Diretta Gol Europa League, con le fasi salienti da tutti i campi collegati che verranno mostrate in tempo reale.

IL CONTESTO

Due squadre che sono seconde nei rispettivi campionati (l’Aek insegue il Paok Salonicco con due punti da recuperare), due squadre che hanno disputato la prima fase di Europa League: l’Aek Atene era inserito nel girone del Milan e dunque abbiamo imparato a conoscerlo, ha pareggiato 0-0 per due volte contro i rossoneri e poi si è qualificato con il secondo posto nel girone con un turno di anticipo, avendo la sfida diretta a favore nei confronti del Rijeka. Ha ottenuto 8 punti ma soprattutto non ha mai perso: certo ha vinto solo una partita, ma ha dato prova di grande solidità chiudendo con 5 reti al passivo. La Dinamo Kiev ha avuto la fortuna di trovarsi in un girone poco competitivo, ma lo ha comunque vinto alla grande: 13 punti davanti a Partizan Belgrado, Young Boys e Skenderbeu. Gli albanesi sono stati gli unici a vincere contro la squadra ucraina, quando la Dinamo aveva di fatto già chiuso i conti con il primo posto o quasi (lo ha ottenuto con il 4-1 al Partizan); l’attacco ha prodotto tanto, purtroppo però la difesa ha mostrato qualche ruggine ed è su questo che Aleksandr Khatskevich dovrà lavorare.

PROBABILI FORMAZIONI AEK ATENE DINAMO KIEV

Per l’Aek Atene di Manolo Jimenez sarà 4-4-1-1, da valutare qualche modifica rispetto alla squadra che ha battuto l’Asteras in campionato; Anestis, protagonista nelle due gare contro il Milan, ha in realtà lasciato il posto a Tsintotas subito dopo e dunque anche oggi dovrebbe essere questa la scelta per la porta. Bakakis e Hult come terzini, Lampropoulos e Chygrynskiy saranno invece i due centrali difensivi. In mezzo al campo avremo Galanopoulos e Moran a fare da schermo e impostazione, con Rodrigo Galo e Bakasetas che proveranno ad aumentare la spinta sugli esterni. Christodoulopoulos, visto a lungo in Italia, può giocare a destra come alle spalle della prima punta; qui è ballottaggio tra Sergio Araujo e l’ex Inter, Atalanta e Cesena Livaja. Nella Dinamo Kiev, dopo dieci anni è tornato Rotan: il veterano potrebbe già essere titolare in mediana, al fianco di Shepelev, per fare reparto con Buyalsky davanti alla difesa. Possibile avvicendamento anche in porta, con Boyko pronto a prendere il posto di Bushchan; Kedziora e Pivaric sulle fasce, Khacheridi e Kadar centrali difensivi. Davanti invece dovrebbero essere confermati Morozyuk e Shaparenko, mentre a sinistra il nuovo arrivato Verbic viaggia verso una maglia da titolare. Junior Moraes, cinque gol nella fase a gironi, sarà la prima punta.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai ci dice che l’Aek Atene, in quanto padrona di casa, è favorito: la distanza però non è eccessiva, infatti il segno 1 che identifica la vittoria della squadra greca vale 2,30 contro il 3,30 che accompagna il segno 2, identificativo di un successo esterno della Dinamo Kiev. Per il pareggio è il segno X che dovrete giocare se credete che questa partita possa finire pari: in questo caso il vostro guadagno sarebbe di 3,15 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

