Astana Sporting Lisbona/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Astana Sporting Lisbona: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. In Kazakhstan i portoghesi puntano alla qualificazione

15 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Astana Sporting Lisbona, Europa League (Foto LaPresse)

Astana Sporting Lisbona sarà diretta dall’arbitro francese Ruddy Buquet; si gioca giovedì 15 febbraio alle ore 17:00 ed è la prima partita nel programma odierno dei sedicesimi di finale di Europa League 2017-2018. Come sempre le gare che si giocano in Kazakhstan sono anticipate a causa del fuso orario: ad Astana, città le cui temperature possono anche crollare di tanti gradi sotto lo zero, saranno già le 22:00 quando verrà fischiato il calcio d’inizio. Sono di fronte due squadre dalla storia diversa e dal cammino differente; i padroni di casa arrivano dal girone di Europa League, nel quale sono riusciti a fare bene e prendersi la qualificazione con il secondo posto. Lo Sporting Lisbona invece è una delle retrocesse dalla Champions League, dove fino all’ultima giornata è stato virtualmente in corsa per gli ottavi; gioca in trasferta la partita di andata perchè, tra le otto arrivate dal piano di sopra, è una delle quattro che hanno fatto più punti. E’ abbastanza scontato dire che i portoghesi siano favoriti, ma attenzione alle sorprese: spesso avere giocato in Europa League anche la prima fase può aiutare, se non altro a livello psicologico visto che la “retrocessione” può portare a un calo delle motivazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Astana Sporting Lisbona non è una delle partite trasmesse in diretta tv: i diritti sulle gare di Europa League appartengono a Sky che però ha scelto altre partite. Dunque, non ci sarà nemmeno la possibilità di una diretta streaming video; per le informazioni utili sulle due squadre in campo potrete in ogni caso consultare il sito ufficiale della UEFA, che trovate all’indirizzo www.uefa.com e nel quale dovrete poi selezionare l’apposita sezione dedicata all’Europa League.

IL CONTESTO

Per l’Astana il problema principale è quello di non giocare da novembre: il campionato kazako è finito da tempo - è stato vinto con un punto di vantaggio sul Kairat Almaty - e ripartirà soltanto tra un mese, con la partita interna contro l’Akzhayik. Nel frattempo la squadra della capitale non ha mai giocato: come sempre queste realtà possono pagare un’inattività di qualche mese con una condizione non eccezionale. Tuttavia l’Astana non va sottovalutato: è alla sua seconda esperienza in Europa League e recentemente ha anche giocato il girone di Champions, mantenendo l’imbattibilità casalinga dove ha fermato anche Atletico Madrid e Galatasaray. Qualificatosi con la vittoria sul campo dello Sparta Praga, ora ci proverà sapendo di avere ben poco da perdere.

Lo Sporting Lisbona ha mantenuto un buon livello in Champions League: era nel girone della Juventus e di fatto non si è qualificato per aver subito due gol dai bianconeri nel finale di ciascuna partita. Due vittorie contro l’Olympiacos non sono bastate, nè l’aver fatto due partite quasi alla pari contro il Barcellona (entrambe perse); l’Europa League, dove già i portoghesi avevano raggiunto la semifinale qualche anno fa, potrebbe essere il contesto giusto per una squadra che si trova al secondo posto in campionato, con due lunghezze da recuperare al Porto (il quale però ha anche una partita in meno) ma rischia di non qualificarsi alla prossima Champions League visto che il Benfica al momento ha i suoi stessi punti.

PROBABILI FORMAZIONI ASTANA SPORTING LISBONA

Sicuramente l’acquisto più importante nel corso del mercato invernale, per l’Astana, è stato quello del centrocampista serbo Stanojevic; dovrebbe essere subito schierato in mezzo al campo, magari come schermo davanti alla difesa confermando invece Kleinheisler e Muzhikov sulla linea della trequarti, secondo il modulo 4-1-4-1. Invariata la difesa con Postnikov e Anicic davanti al portiere Eric, e con i due terzini che saranno Shitov e Shomko; davanti l’Astana ha ceduto Junior Kabananga all’Al-Nasr e dunque potrebbe schierare titolare il nuovo arrivato Shchetkin. Sulle corsie laterali agiranno invece Twumasi, quattro gol nel girone, e Tomasov con Tagybergen che potrebbe comunque essere una valida alternativa. Lo Sporting Lisbona ha perso Alan Ruiz che è tornato in Argentina, ma ha riportato a casa Fredy Montero: quest'ultimo si gioca il posto con Bruno César e Bruno Fernandes sulla trequarti, in appoggio a Bas Dost che potrebbe essere favorito su Seydou Doumbia. A centrocampo Battaglia e William Carvalho giocheranno al centro, con Ristovski e Acuna in vantaggio per un posto sulle corsie - ma occhio a Gelson Martins che può agire sulla destra; possibile difesa a tre comandata da Coates, con Piccini e Mathieu a fare da supporto e Rui Patricio che difenderà la porta.

QUOTE E PRONOSTICO

Per questa partita di Europa League sono state fornite le quote dell’agenzia di scommesse Snai: come potevamo prevedere lo Sporting Lisbona parte favorito, avendo il valore di 2,05 sul segno 2 che identifica la sua vittoria. Per l’affermazione esterna dell’Astana dovrete giocare il segno 1, che vi permetterebbe di guadagnare 3,85 volte la cifra che avrete deciso di investire; siamo invece a un guadagno di 3,30 volte la posta per il pareggio, che ovviamente è indicato dal segno X. Interessante anche la quota di 2,15 assegnata all’ipotesi Over 2,15: ci porta a pensare a una goleada da parte dello Sporting, ma attenzione perchè l’Astana in casa ha dato prova di essere squadra da non sottovalutare.

