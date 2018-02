Borussia Dortmund-Atalanta/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Borussia Dortmund-Atalanta: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. La squadra di Gasperini è attesa in Germania per l'esame di maturità.

15 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Borussia Dortmund-Atalanta, LaPresse

Borussia Dortmund-Atalanta, diretta dall'arbitro polacco Daniel Stefanski oggi, giovedì 15 febbraio 2018 alle ore 19.00, sarà una delle sfide d'andata del programma dei sedicesimi di finale di Europa League. Il muro giallo del Dortmund contro la collaudatissima Atalanta di Gasperini. Quella del Signal Iduna Park si prospetta come una delle sfide più spettacolari dei sedicesimi di finale di Europa League. Il Borussia non è riuscito a far ripartire un nuovo ciclo dopo la fine della gestione del tecnico Tuchel, Bosz è stato esonerato e ora l'austriaco Stoger sta ripartendo da basi diverse. Molto è cambiato anche in sede di mercato con i tedeschi che hanno assecondato la voglia di partire del bomber Aubameyang, passato all'Arsenal mentre sempre dall'Inghilterra, ma dal Chelsea, è arrivato il nuovo centravanti belga Aubameyang. Nel 2018 il Borussia Dortmund non ha ancora perso una partita, la Bundesliga è ripartita il 14 gennaio e sono arrivati tre pareggi consecutivi e due vittorie contro il Colonia in trasferta e l'Amburgo in casa. Cinque risultati ultili di fila che hanno riportato il Dortmund al terzo posto in classifica, a una sola lunghezza dal Lipsia secondo, anche se il Bayern Monaco capolista è irraggiungibile, a diciannove punti di distanza.

L'Atalanta è invece reduce dal pareggio esterno contro il Crotone che ha mantenuto i nerazzurri in piena Europa League. I bergamaschi sono stati in questa stagione meno brillanti della stagione da record di un anno fa, ma per la prima volta dopo ventisei anni gli orobici si ritrovano impegnati su tre fronti, dovendo ancora giocarsi l'accesso alla finale di Coppa Italia contro la Juventus. Dopo il primo posto ottenuto nella fase a gironi di Europa League, eliminare il Dortmund dai sedicesimi di finale farebbe la storia.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita Borussia Dortmund Atalanta sarà trasmessa in diretta tv esclusiva per tutti gli abbonati Sky sui canali 203 e 252 del satellite (rispettivamente, Sky Sport 3 HD e Sky Calcio 2 HD). Diretta streaming video dell'incontro disponibile, sempre per gli abbonati alla pay tv satellitare, collegandosi sul sito skygo.sky.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND ATALANTA

Al Signal Iduna Park di Dortmund si affronteranno queste probabili formazioni. Il Borussia scenderà in campo con il numero uno svizzero Burki alle spalle del suo connazionale Akanji e al turco Toprak, impiegati come difensori centrali, mentre il polacco Piszczek e Toljan saranno rispettivamente l'esterno laterale di destra e l'esterno laterale di sinistra nella difesa a quattro. Weigl sarà impiegato come vertice arretrato di centrocampo, con l'americano Pulisic laterale di destra di centrocampo e Schurrle schierato come esterno mancino. La zona centrale della linea mediana sarà presidiata dal giapponese Kagawa e da Reus, mentre in attacco giocherà il centravanti belga Batshuayi. Risponderà l'Atalanta con il brasiliano Toloi, Masiello e l'argentino Palomino titolari nella difesa a tre davanti all'estremo difensore albanese Berisha. A centrocampo De Roon farà coppia centralmente con lo svizzero Freuler, mentre l'olandese Hateboer coprirà la fascia destra e il belga Castagne la fascia sinistra. In avanti, l'argentino 'Papu' Gomez sarà affiancato da Petagna, con Cristante in appoggio in posizione di trequartista.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Tatticamente si affronteranno il 4-1-4-1 del Borussia Dortmund, disegnato dall'austriaco Stoger che ha sostituito l'olandese Bosz sulla panchina giallonera, e il 3-4-1-2 dell'Atalanta di Gasperini. Le due squadre si sono già affrontate in amichevole nella preparazione a questa stagione, con vittoria dell'Atalanta lo scorso 1 agosto grazie ad una rete dello sloveno Ilicic. Dieci vittorie, quattro pareggi e diciassette sconfitte per il Borussia Dortmund nei trentuno precedenti fin qui disputati contro squadre italiane. L'Atalanta invece ha incontrato solo una volta una squadra tedesca nelle coppe europee, eliminando il Colonia negli ottavi di finale di Coppa Italia 1990/91.

QUOTE E SCOMMESSE

Fattore campo ed esperienza internazionale pesano nelle valutazioni dei bookmaker, che vedono il Borussia Dortmund nettamente favorito per la vittoria interna, quotata 1.78 da Bwin, mentre William Hill moltiplica per 4.00 quanto investito sull'eventuale pareggio e Bet365 per 5.00 il successo in trasferta dell'Atalanta. Per Unibet, più probabile l'over 2.5 quotato 1.68, piuttosto che l'under 2.5 quotato 2.18.

