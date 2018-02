CONTE RIFIUTA LA MAGLIA DI MOURINHO/ Video, non gradisce lo scherzo delle Iene: "tientela!"

Conte rifiuta la maglia di Mourinho, video: il tecnico dei blues non gradisce lo scherzo de Le Iene Stefano Corti e Alessandro Onnis che hanno portato a lui la maglia dello Special One.

15 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Conte rifiuta la maglia di Mourinho - La Presse

Tutti ricordano lo scherzo che Le Iene hanno fatto a José Mourinho al quale hanno fatto firmare con l'inganno una maglia con dietro scritto il nome di Antonio Conte, suo acerrimo nemico. Stavolta Stefano Corti e Alessandro Onnis si sono recati alla conferenza stampa del tecnico del Chelsea Antonio Conte al quale hanno portato proprio quella maglia firmata dallo Special One. L'ex commissario tecnico della nazionale azzurra però l'ha presa in maniera molto diversa dal suo collega ed è stato infastidito da questo gesto. Quando gli hanno portato la maglia durante la conferenza stampa Antonio Conte ha sottolineato un secco: "Puoi riprendertela, tienila pure tu". Continua quindi a distanza lo scontro tra Antonio Conte e José Mourinho che si troveranno presto nuovamente l'uno di fronte all'altro per sfidarsi ancora e dimostrare che la sfida più interessante si giocherà sul rettangolo verde di gioco. Clicca qui per il video di Conte che rifiuta la maglia di Mourinho.

LO SCHERZO A MOURINHO

Un mese fà le Iene Stefano Corti e Alessandro Onnis si sono recate a Manchester per far firmare una maglia del Manchester United a José Mourinho. Un gesto con l'inganno perché dietro a questa maglia c'era il numero 1 ma il nome del suo ormai ''acerrimo nemico'' Antonio Conte. Uno scherzo che aveva portato il Daily Mail a pubblicare le foto e che aveva portato lo Special One a prenderla con un sarcastico sorriso, senza arrabbiarsi più di tanto come invece qualcuno si sarebbe aspettato. L'ex tecnico dell'Inter infatti di recente sembra essere cambiato e nonostante qualche polemica continui sempre ad esserci, a volte è in grado anche di fare ironia soprattutto con i giornalisti che la prendono diverse volte a ridere per i suoi atteggiamenti in sala stampa. Clicca qui per le foto dello scherzo delle Iene a Josè Mourinho, fermato dalle Iene dopo la fine dell'allenamento alla sua macchina.

© Riproduzione Riservata.