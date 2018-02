Celtic Zenit San Pietroburgo/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, live

Diretta Celtic Zenit San Pietroburgo info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Sfida davvero aperta nell'andata dei sedicesimi di Europa League

Celtic, l'ingresso nello stadio (LaPresse)

Celtic Zenit San Pietroburgo, partita diretta dallo sloveno Damir Skomina e valida per l’andata degli ottavi di Europa League 2017-2018, si disputerà alle ore 21:05 di giovedì 15 febbraio nella affascinante cornice del “Celtic Park” e metterà di fronte due delle possibili candidate al successo finale nella seconda più importante manifestazione continentale. Da una parte, infatti, ci saranno gli scozzesi di Brendan Rodgers, “retrocessi” dalla Champions League dopo essere stati sorteggiati in un girone di ferro con Paris Saint Germain e Bayern Monaco, mentre dall’altra ci sono i russi guidati da Roberto Mancini che, secondi in campionato, vogliono provare ad arrivare in fondo a una competizione che hanno già vinto nel recente passato, forti di un organico che ha pochi rivali a questi livelli.

I percorsi di Celtic e Zenit San Pietroburgo per arrivare a questo sedicesimo di finale (che, con ogni probabilità, si deciderà nel match di ritorno in Russia essendo molto equilibrato come accoppiamento) sono stati, come detto, diversi: da una parte c’è stato per i biancoverdi un drammatico girone di Champions nel quale, di fronte a due corazzate come i francesi e i tedeschi, hanno conquistato quello che almeno era l’obiettivo minimo, ovvero il ripescaggio in Europa League a scapito della “Cenerentola” Anderlecht. Ad ogni modo, l’urna non è stata benevola per Rodgers dato che dovrà subito vedersela contro i blu-bianchi-azzurri che rappresentano una delle possibili mine vaganti e che sono reduci da un girone eliminatorio vinto in scioltezza contro Vardar, Rosenborg e Real Sociedad (Girone L), con ben 16 punti conquistati sui 18 disponibili.

IL CONTESTO

Andiamo a vedere come si avvicinano Celtic e Zenit San Pietroburgo a questo delicato appuntamento in terra scozzese e che potrebbe inficiare anche la gara di ritorno. Dal momento che le competizioni europee sono ferme dallo scorso novembre, le ultime gare disputate dalle due compagini si riferiscono ai proprio campionati nazionali e, da questo punto di vista, sia Rodgers, sia Mancini sono reduci da un buon filotto di risultati. Gli “Hoops” padroni di casa, infatti, hanno conquistato ben quattro successi nelle ultime cinque uscite, perdendo solo sul campo del Kilmarnock e continuando a macinare record in una Scottish Premier League assolutamente dominata: nell’ultimo turno, inoltre, è arrivata la vittoria esterna per 2-1 fuori casa sul Partick Thistle. Più accidentato il cammino recente dei russi che, complice la pausa, invernale, hanno racimolato due vittorie e una sconfitta (pesante, contro lo Spartak Mosca per 3-1 nella capitale), mentre se si cercano le precedenti gare bisogna addirittura risalire all’1-3 rifilato alla Real Sociedad proprio nell’ultima giornata del girone di Europa League.

PROBABILI FORMAZIONI CELTIC ZENIT SAN PIETROBURGO

Quali saranno le scelte di Rodgers e Mancini in vista della sfida di andata tra Celtic e Zenit San Pietroburgo? I padroni di casa, stando alle indicazioni della vigilia, dovrebbero scendere in campo con un guardingo 4-3-3 in cui De Vries sarà tra i pali, protetto da una retroguardia folta composta da Eboue, Lustig, Simunovic e Boyata, mentre in mediana giostreranno Ntcham, Musonda e Forrest, con Dembele, Sinclair e Griffiths in attacco.

Sull’altro versante, Mancini risponderò con uno schema abbastanza simile, anche se il suo 4-2-3-1 sarà molto più spregiudicato: Lodygin difenderà i pali, mentre davanti a lui la difesa a 4 sarà composta da Kuzyayev, Ivanovic, Mevlja e Criscito. In mezzo al campo ecco la regia di Paredes e Kaplenko, con Kranevitter in veste di incursore e il duo Rigoni-Kokorin a supporto della punta Zhirkov.

LA CHIAVE TATTICA

A livello di tattica, è indubbio che la sfida tra Celtic e Zenit San Pietroburgo sarà decisa soprattutto dal potenziale offensivo dei due team (nonostante i russi schierino in difesa un “califfo” del calibro di Ivanovic). Infatti, da una parte Rodgers di affiderà all’usato sicuro di Griffiths ma soprattutto a Dembele, uno dei talenti più fulgidi del calcio europeo nonostante alcuni intoppi recenti nel suo processo di crescita; gli ospiti, invece, avranno due “menti” argentine nel motore come Kranevitter e Paredes, mentre in avanti la stella è Kokorin, atteso alla definitiva consacrazione nei mondiali in casa della prossima estate.

QUOTE E PRONOSTICO

Infine, ecco una veloce panoramica sulle proposte delle principali agenzie di betting a proposito del match tra Celtic e Zenit San Pietroburgo: stando ai “bookies”, i favori del pronostico vanno leggermente più ai russi (Bwin dà a 2.65 la vittoria esterna), ma simile è la quota per il segno “1” proposta da William Hill (2.75); invece, chi volesse scommettere sul pareggio può tenere in considerazione l’interessante quota di 3.45 di Intralot. Gli amanti delle puntate su Under e Over, invece, possono puntare sulla prima evenienza (2.00) con Bet365, mentre Unibet quota a 1.81 una gara che si chiuda con almeno tre gol realizzati.

© Riproduzione Riservata.