Copenaghen Atletico Madrid/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Copenaghen Atletico Madrid: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I Colchoneros ripartono dai sedicesimi dell'Europa League

15 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Copenaghen Atletico Madrid, Europa League (Foto LaPresse)

Copenaghen Atletico Madrid sarà diretta dal bielorusso Aleksei Kulbakov; nella capitale danese, giovedì 15 febbraio alle ore 21:05, si gioca la partita di andata nei sedicesimi di finale di Europa League 2017-2018. Non c’è dubbio alcuno che i Colchoneros abbiano i favori del pronostico: l’Atletico è una squadra che ha giocato due finali di Champions League in tre stagioni e che si è confermata tra le migliori in Europa. L’eliminazione bruciante dalla coppa più prestigiosa sarà dura da digerire, e allora quello che andrà capito è quanto questa competizione sarà presa in considerazione da Diego Simeone, che in passato l’ha anche vinta due volte ma in un periodo storico nel quale la società non aveva ancora fatto il salto di qualità per entrare tra le grandi del calcio. Essendo in corsa anche per la Liga, l’Atletico Madrid potrebbe centrare un double; il Copenaghen però rappresenta un avversario da prendere con le molle, già capace di arrivare agli ottavi di Champions League (anche se è passato qualche anno) e particolarmente tosto quando gioca in casa. Dunque questa sera l’Atletico dovrà fare attenzione e punta se non altro a segnare almeno un gol.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Copaneghen Atletico Madrid non è una delle partite trasmesse in diretta tv: i diritti sulle gare di Europa League appartengono a Sky che però ha scelto altre partite. Dunque, non ci sarà nemmeno la possibilità di una diretta streaming video, ma su Sky Super Calcio potrete assistere in tempo reale agli highlights di questa gara e delle altre che si giocano in contemporanea, attraverso il programma Diretta Gol Europa League; per le informazioni utili sulle due squadre in campo potrete in ogni caso consultare il sito ufficiale della UEFA, che trovate all’indirizzo www.uefa.com e nel quale dovrete poi selezionare l’apposita sezione dedicata all’Europa League.

IL CONTESTO

Il Copenaghen si è qualificato per i sedicesimi di Europa League con il secondo posto nel girone F: un gruppo nel quale 5 delle 12 partite sono terminate in parità, tre di queste hanno coinvolto la squadra danese che era partita malissimo (tre pareggi nelle prime tre partite) ma proprio in virtù dell’equilibrio è riuscita a prendersi la seconda piazza, alle spalle della Lokomotiv Mosca con cui ha perso in trasferta. Il Copenaghen però sta soffrendo in campionato: nel fine settimana ha battuto 5-1 il Randers ma è quarto in classifica, addirittura a 10 punti dal Nordsjaelland terzo e con 18 lunghezze da recuperare alla capolista Midtjylland. Anche per questo motivo, l’Europa League potrebbe essere una buona valvola di sfogo; l’Atletico Madrid ha recuperato qualcosa al dominante Barcellona nella Liga e ora si trova a -7; prendersi la Liga è ancora possibile, ma la squadra di Simeone deve fare i conti con il flop europeo. Capitato in un girone tostissimo, era considerato in ogni caso la seconda forza alle spalle del Chelsea ma non è riuscito a battere il Qarabag nella doppia sfida, e così ha perso 4 punti preziosissimi terminando anche alle spalle della Roma. La discesa in Europa League impedirà ai Colchoneros di correre per la terza finale di Champions League in cinque stagioni, così la coppa più importante resta al momento ancora un nervo scoperto. Nel frattempo però l’Atletico potrebbe mettere in bacheca un altro trofeo internazionale, che gli consentirebbe anche di giocare la Supercoppa Europea in agosto.

PROBABILI FORMAZIONI COPENAGHEN ATLETICO MADRID

Stale Solbakken schiera il suo Copenaghen con un 4-4-2 classico, ma con due centrocampisti come Zeca e Kvist che sono anche molto abili a sfruttare i movimenti offensivi per inserirsi negli spazi. I due esterni sono Rasmus Jensn (favorito su Skov) e Viktor Fischer, che aspettavamo a una carriera diversa dopo le grandi cose mostrate nell’Ajax (ha comunque solo 23 anni); in difesa invece agiscono Ankersen e Bengtsson, con Luftner e Boilesen che formano la coppia centrale davanti al portiere Robin Olsen. Il tandem d’attacco è ancora in dubbio: Pavlovic e Sotiriou hanno giocato in campionato, ma questa sera il primo potrebbe essere sostituito da Federico Santander. L’Atletico Madrid si presenta senza i due centrali Godin (plastica maxillo-facciale dopo lo scontro con Neto) e Savic; in mezzo giocheranno allora José Gimenez e Lucas Hernandez. A destra Juanfran favorito su Vrsaljko, a sinistra spazio a Filipe Luis che di fatto non ha sostituti; probabile avvicendamento in mezzo al campo, con Thomas Partey pronto a sostituire Gabi e affiancare Saul Niguez, mentre potrebbero cambiare entrambe le ali con Angel Correa e Ferreira Carrasco favoriti. Davanti, Fernando Torres e Gameiro puntano entrambi a una maglia dal primo minuto; Diego Costa e Griezmann potrebbero allora partire dalla panchina.

QUOTE E PRONOSTICO

Ovviamente l’Atletico Madrid parte con i favori del pronostico: lo dice anche la Snai, una delle agenzie di scommesse che hanno quotato la partita di Europa League. Al segno 2, che identifica la vittoria esterna dei Colchoneros, è stato assegnato un valore di 1,60; siamo invece a 6,25 per la vittoria del Copenaghen (segno 1) e dunque è piuttosto evidente la differenza tra le due squadre che saranno in campo questa sera. Dovrete giocare il segno X qualora pensiate che questa partita possa finire pari: questa eventualità porterebbe in dote un guadagno pari a 3,80 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

© Riproduzione Riservata.