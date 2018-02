FCSB Lazio/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta FCSB-Lazio: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. I biancocelesti reduci da tre sconfitte in campionato si rilanciano in Europa League

15 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta FCSB-Lazio, LaPresse

FCSB-Lazio, che sarà diretta dall'arbitro tedesco Deniz Aytekin, si gioca giovedì 15 febbraio 2018 alle ore 21.05; sarà una delle sfide d'andata del quadro dei sedicesimi di finale di Europa League 2017-2018. Dopo essere stata la prima formazione a staccare il biglietto per i sedicesimi di finale di Europa League, per giunta da prima in classifica, la Lazio di Simone Inzaghi riparte in campo continentale proprio nel periodo più difficile della sua stagione. I biancocelesti infatti sono reduci da tre sconfitte consecutive in campionato, contro il Milan e il Napoli in trasferta e, nel mezzo, contro il Genoa in casa. Nella gestione Inzaghi è la seconda volta che un'eventualità del genere si ripete, la Lazio aveva infatti perso anche le ultime tre partite dello scorso campionato, contro Fiorentina, Inter e Crotone. Il sorteggio ha opposto i capitolini al FCSB, in tutto e per tutto la storica Steaua di Bucarest che ha perso però i diritti sul nome del club in un contenzioso con l'esercito romeno.

FCSB LAZIO, DIRETTA LIVE

La squadra resta però la più titolata di Romania almeno formalmente (i titoli sono infatti detenuti dall'altro club rifondato dall'esercito, ora nelle serie inferiori), ma nell'ultimo turno di campionato contro il Cluj ha mancato l'occasione del sorpasso, pareggiando il big match e restando a due punti di distanza dai diretti avversari che occupano la prima posizione in classifica. La Lazio resta invece fuori dalla zona Champions, avendo subito il contemporaneo sorpasso di Inter e Roma nella corsa ai primi quattro posti. La squadra di Inzaghi cercherà una reazione ma scenderà in campo a Bucarest con un robusto turn over, per gestire meglio le energie in un momento di flessione in questa stagione.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro per tutti su TV8 sul digitale terrestre, ma sarà disponibile anche per tutti gli abbonati Sky sui canali 106, 203 e 252 del satellite (rispettivamente, Sky Sport Mix HD, Sky Sport 3 HD e Sky Calcio 2 HD). Diretta streaming video dell'incontro disponibile, sempre per gli abbonati alla pay tv satellitare, collegandosi sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI FCSB LAZIO

Le probabili formazioni che scenderanno in campo all'Arena Na?ionala di Bucarest. I padroni di casa giocheranno con il portiere Vlad alle spalle di una difesa a quattro con Benzar impiegato in posizione di terzino destro, il serbo Momcilovic impiegato in posizione di terzino sinistro e il suo connazionale Planic al fianco di Gaman come difensori centrali. A centrocampo, Filip e Pintilii giocheranno come vertici arretrati di centrocampo, mentre ci saranno il portoghese Filipe Teixeira, Budescu e Coman a sostegno, come incursori offensivi, dell'unica punta di ruolo Tanase. Risponderà la Lazio con il portiere albanese Strakosha alle spalle di una difesa a tre schierata con l'angolano Bastos, l'olandese De Vrij e l'uruguaiano Caceres dal primo minuto. A centrocampo, gli esterni laterali saranno il serbo Basta sulla destra e il belga Jordan Lukaku sulla fascia mancina, per vie centrali si muoveranno il brasiliano Lucas Leiva, il serbo Milinkovic-Savic e Parolo, mentre in attacco il centravanti dell'Ecuador, Caicedo, sarà supportato dal portoghese Nani.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Al 4-2-3-1 del tecnico dei romeni, Dica, Simone Inzaghi opporrà il 3-5-2 che rappresenta ormai da inizio stagione il suo modulo di riferimento, senza essere più tornato al 4-3-3 visto spesso nella passata stagione. Non ci sono precedenti diretti tra le due squadre, va sottolineato però come la FCSB-Steaua Bucarest non abbia mai battuto una squadra italiana nelle competizioni europee, ottenendo cinque pareggi e otto sconfitte nei tredici precedenti complessivi. La Lazio ha affrontato per quattro volte una squadra romena, due volte la Dinamo Bucarest nei preliminari di Champions League 2007/08 (pareggio in casa e vittoria in trasferta) e due il Vaslui nella fase a gironi dell'Europa League 2011/12 (due pareggi).

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker, nonostante l'ambiente caldo che la squadra di Simone Inzaghi trovera all'Arena Na?ionala di Bucarest, indicano la Lazio come favorita con vittoria esterna quotata 1.91 da William Hill, pareggio proposto a una quota di 3.40 da Betclic e vittoria interna offerta a una quota di 4.50 da Bet365. Per Unibet, over 2.5 quotato al raddoppio e under 2.5 quotato 1.82.

