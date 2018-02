Federica Brignone/ Slalom gigante: medaglia di bronzo! Una stagione di successi (Olimpiadi invernali 2018)

Federica Brignone vince la medaglia di bronzo nello slalom gigante alle Olimpiadi invernali 2018. A Pyeognchang, l'azzurra regala all'Italia la quarta medaglia finora.

15 febbraio 2018 - agg. 15 febbraio 2018, 10.33 Michela Colombo

Federica Brignone (LaPresse)

Nella giornata di ieri la nostra sciatrice italiana Federica Brignone, ha vinto la medaglia di bronzo nello Slalom gigante. Un successo importante per l’atleta azzurra, che si è piazzata dietro a due mostri sacri come la Shiffrin (vincitrice dell’oro) e la norvegese Mowinckel, che ha chiuso al secondo posto. E con la medaglia di ieri alle olimpiadi invernali in corso di svolgimento in Corea del Sud, la Brignone conferma una stagione decisamente importante, in cui sono arrivati diversi successi. In Coppa del Mondo, infatti, la sciatrice classe 1990, natia di Milano, ha vinto le due tappe austriache di Lienz e Bad Kleinkirchheim, rispettivamente nella specialità Slalom Gigante e Supergigante. Quella di ieri è stata invece la primissima medaglia alle olimpiadi, nonostante la stessa avesse già partecipato ai giochi olimpici di Vancouver del 2010, e poi a quelli di Soci del 2014. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

UNA STORICA MEDAGLIA

Federica Brignone incanta tutti e vince un stupenda medaglia di bronzo nella gara di Slalom gigante a Pyeongchang!. Questa è la quarta medaglia per l’Italia alle Olimpiadi invernali 2018 e la prima che arriva dallo sci alpino, da cui ci attendiamo grandi cose nel prossimi giorni. Dopo Dominik Windisch, Arianna Fontana e Federico Pellegrini ecco che il tricolore è di nuovo svettato sul podio della neve coreana. Importante la sua prestazione allo Yongpyping Alpine center nella prima gara femminile del calendario che nei giorni scorsi ha subito notevoli modifiche per via delle condizione meteo avverse. Eppure nella notte italiana (la tarda mattina in Corea del sud) un caldo sole e neanche un minimo alito di vento ha reso impossibile gareggiare: per Brignone il bronzo è arrivato con il tempo generale di 2.20.48, alle spalle di un’imprendibile Mikaela Shiffrin , medaglia d’oro. L’argento è andato invece alla norvegese Ragnhild Mowinckel, nome di spicco della disciplina nella coppa del mondo di sci di quest’anno.

LA GARA DELL’AZZURRA

Mentre celebriamo uno storico bronzo per Federica Brignone, alla sua prima medaglia olimpica (pur avendo già partecipato alle precedenti due edizioni dei Giochi invernali) andiamo a ripercorrere la gara dell’azzurra. Partita al cancelletto con il pettorale numero 28 Federica Brignone ha trovato agilmente la qualificazione alla seconda manche firmando il terzo miglior tempo sul 1.10.91. Un ottimo crono per la sciatrice milanese, tra le miglior delle azzurre. Al termine della prima manche, benchè c’erano ottime prospettive per lei, le speranza di tutti parevano concentrarsi su Manuela Moelgg che aveva firmato il primo tempo di fronte alla leader in carica della disciplina in coppa del mondo Mikaela Shiffrin. Ma se nella seconda manche la veterana della compagine azzurra nn è riuscita a confermarsi, lo ha fatto invece Federica Brignone, capace di scalzare dal podio nomi pesantissimi come quelli di Viktoria Rebensburg e di Tessa Worley, due giganti del gigante. Decisiva ovviamente la seconde manche, che si è svolta ancora una volta in condizioni meteo quasi perfetta allo Yongpyong Alpine Centre. Partita dal cancelletto come la consueta energia Federica Brignone ha firmato un bronzo storico per l’Italia alle Olimpiadi invernali 2018.

