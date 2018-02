Infantino su Buffon/ “Volevo consegnargli la Coppa del Mondo, se si ritira lo porto alla Fifa”

Infantino su Buffon: “Volevo consegnargli la Coppa del Mondo, se si ritira lo porto alla Fifa”. Il numero uno della Federazione ha parlato stamattina di Buffon e della disfatta azzurra

Bella intervista del presidente della Fifa, Gianni Infantino. Il numero uno della Federazione ha parlato questa mattina ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, toccando svariate argomentazioni. Si è parlato anche di Gigi Buffon, che nelle ultime ore è al centro della critica per la sua prova non proprio esaltante in Champions contro il Tottenham. A riguardo Infantino ha ammesso: «La finale di Coppa del Mondo a Mosca? Mi sarebbe piaciuto consegnare la coppa a Buffon. Se si ritira lo porto alla Fifa, vado di persona a prenderlo». L’estremo difensore della Juventus e della nazionale italiana, ha il contratto in scadenza al 30 giugno di quest’anno, e fra qualche mese si siederà ad un tavolo assieme alla dirigenza, per decidere il da farsi. La sensazione circolante è che Gigi possa giocare un’altra stagione, ma molto dipenderà dal proseguo di quella in corso.

IL FUTURO DEL CALCIO ITALIANO

Infantino è tornato quindi a parlare della bruciante mancata qualificazione ai mondiali dell’Italia. «Sono triste – ammette sconfortato - sì che sono triste per il Mondiale. Mi viene quasi da piangere. Il primo da presidente Fifa e l’Italia non c’è…». Il presidente della Fifa prova quindi ad esaminare il perché di tale disfatta del calcio azzurro: «L’Italia era la prima al mondo per organizzazione, club, formazione, strutture, alimentazione, tattica. In tutto. Ma gli altri non sono rimasti a guardare, mentre noi abbiamo dimenticato che, senza il lavoro, il talento non basta. Quanti giovani passano in prima squadra?». Secondo il numero uno della Federazione, il calcio italiano deve ripartire in maniera unita, così come fatto in Germania negli anni ‘90, o in Inghilterra a fine anni ’80: «Uno o due uomini non possono cambiare una situazione che ha bisogno di un presidente forte, condiviso da tutte le parti, e con una strategia a lungo termine. Club, leghe, giocatori, tutti devono andare nella stessa direzione, tutti al tavolo a pensare al bene comune». Ed è proprio questa la strada da percorre.

