Inter, Rafinha, prima da titolare col Genoa: Brozovic spedito in panchina. L’ex Barcellona in campo dal primo minuto nella sfida di sabato sera allo stadio Marassi di Genova

La sfida fra l’Inter e il Genoa, in programma sabato sera allo stadio Marassi, sarà l’occasione per vedere per la prima volta fra i titolari, Rafinha. Il centrocampista di origini brasiliane, sbarcato a Milano in occasione del calciomercato dello scorso mese di gennaio, ha fino ad ora giocato scampoli di match, tra l’altra dando una buonissima impressione. Ora è pronto, e Spalletti dovrebbe gettarlo nella mischia fra i titolari per la partita contro il Grifone di sabato. L’ex Barcellona dovrebbe posizionarsi nella classica posizione del trequartista, la mattonella tanto ricercata da coach Luciano Spalletti. Il prescelto era Javier Pastore, ma l’operazione era stata valutata troppo dispendiosa da parte della dirigenza cinese, e di conseguenza si è puntato appunto sul blaugrana.

BROZOVIC CON IL BRONCIO

A farne le spese sarà Marcelo Brozovic, nazionale croato già al centro delle critiche perché spesso e volentieri considerato indolente dai tifosi allo stadio, che non gli risparmiano fischi. Il rapporto fra la tifoseria milanese e l’ex Dinamo Zagabria ha toccato il fondo lo scorso weekend, dopo che lo stesso giocatore, uscendo dal campo, ha rivolto un applauso ironico proprio alla curva, e la prima conseguenza è l’esclusione per scelta tecnica contro la compagine genovese. Tra l’altro Brozovic è stato per un po’ di ore un calciatore del Siviglia, visto che l’Inter sembrava davvero vicina ad assicurarsi Pastore, prima appunto che la trattativa saltò definitivamente e il croato venne richiamato alla base.

