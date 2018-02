Lione-Villarreal/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Lione-Villarreal: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Scontro molto interessante valido per i sedicesimi di Europa League.

15 febbraio 2018

Lione-Villarreal, diretta dall'arbitro ungherese Viktor Kassai oggi giovedì 15 febbraio 2018 alle ore 21.05, sarà una delle sfide dei sedicesimi di finale di Europa League, gara di andata. Scontro molto interessante, sulla carta tra i più equilibrati del programma dei sedicesimi di finale di Europa League. La sfida arriva in un momento di crisi per il Lione, reduce da tre sconfitte consecutive nella Ligue 1 francese che ne hanno significativamente ridimensionato la classifica, visto che perdendo contro Bordeaux, Monaco e Rennes la squadra allenata da Genesio è scivolata dalla seconda alla quarta posizione, a quattro punti dal Marsiglia terzo e dalla conseguente qualificazione ai preliminari di Champions League.

Se Atene piange Sparta però non ride, visto che il Villarreal ha perso le ultime due sfide della Liga spagnola, prima in trasferta contro il Betis Siviglia e poi in casa contro l'Alaves, allontanandosi di cinque punti dal Real Madrid quarto in classifica e vedendo a sua volta diminuire le speranze di qualificazione alla prossima Champions. Per la quale la porta dell'Europa League resta comunque particolarmente invitante, nonostante la concorrenza agguerrita. Il Lione l'anno scorso è arrivato fino ai quarti di finale di Europa League, eliminato ai rigori dai turchi del Besiktas, mentre il Villarreal punta sull'Europa per rivitalizzare una stagione fin qui amara su tutti i fronti, considerando anche l'eliminazione dalla Coppa del Re per mano del Leganes nei quarti di finale della competizione.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile seguire la diretta tv integrale della partita Lione Villarreal, gli abbonati Sky sul canale 206 (Sky Super Calcio HD) potranno comunque seguire aggiornamenti e gol in diretta in 'Diretta Goal Europa League', visibile anche in diretta streaming video via internet sul sito skygo.sky.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI LIONE VILLARREAL

Al Parc Olympique Lyonnais scenderanno in campo queste probabili formazioni. Lione padrone di casa schierato con il numero uno portoghese Lopes tra i pali e una difesa a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con l'olandese Tete, il brasiliano Marclo, Morel e Mendy. A centrocampo Tousart e Ndombelé copriranno le spalle agli incursori offensivi Fekir, Traoré (Burkina Faso) e Cornet (Costa d'Avorio), con panamese Diaz confermato nell'undici titolare come unica punta di ruolo. Risponderà il Villarreal con Asenjo in porta, Mario Gaspar sull'out difensivo di destra e Jaume Costa sull'out difensivo di sinistra, con Alvaro e Ruiz difensori centrali. Javi Fuego a centrocampo sarà affiancato a Trigueros e Castillejo, mentre Fornals sarà il trequartista alle spalle del duo d'attacco tutto colombiano composto da Roger Martinez e Carlos Bacca.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Tatticamente si scontreranno il 4-2-3-1 del tecnico del Lione, Genesio, ed il 4-3-1-2 del Villarreal allenato da Calleja Revilla. L'unico precedente recente tra le due formazioni non riguarda le coppe europee ma l'Emirates Cup, scontro in amichevole il 26 luglio 2015 vinto per due a zero dal Villarreal con le reti di Bruno su rigore e di Leo Baptistao.

QUOTE E SCOMMESSE

Per quanto riguarda le quote dei bookmaker, vittoria interna transalpina quotata al raddoppio da William Hill, mentre Betclic offre a 3.40 l'eventuale pareggio e Bet365 propone invece a 4.33 la quota relativa al successo esterno degli spagnoli. Per l'over 2.5, Bet365 offr la quota a 1.80 e al raddoppio quella dell'under 2.5.

