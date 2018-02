Ludorogets Milan/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Ludogorets-Milan: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Grande momento per i rossoneri, che cercano di fare strada in Europa League

15 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Ludogorets-Milan, LaPresse

Ludogorets-Milan verrà diretta dall'arbitro serbo Milorad Mazic e, in programma giovedì 15 febbraio alle ore 19.00, è valida per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League 2017-2018. Un Milan in crescita si rituffa nell'avventura europea, sfidando i bulgari del Ludogorets. Una sfida alla quale i rossoneri arrivano imbattuti da nove partite tra Coppa Italia e campionato: quando ha sostituito Montella in panchina, Gattuso ha trovato difficoltà che sono culminate nella doppia sconfitta contro Verona e Atalanta in campionato tra il 17 e il 23 dicembre. La svolta è stata la vittoria nel derby di Coppa Italia contro il Milan: sono successivamente arrivati quattro pareggi e quattro vittorie che hanno portato di nuovo i rossoneri in zona europea in campionato, con la squadra reduce da un quattro a zero sul campo della Spal che ha riavvicinato anche la zona Champions di nove punti. Scalata difficile, ma sembra davvero un'altro Milan e anche l'avventura in Europa League potrebbe ora prendere risvolti inaspettati.

LUDOGORETS MILAN, DIRETTA LIVE

Il Milan resta tra le favorite della competizione, ma i bulgari sono comunque formazione da prendere con le molle. Hanno chiuso al primo posto in classifica il loro cammino nel campionato nazionale prima della sosta invernale, con un punto di vantaggio rispetto al CSKA Sofia secondo. Nella fase a gironi di Europa League, i bulgari hanno strappato la qualificazione per un punto, pareggiando sul campo dell'Hoffenheim e sfiorando anche il primo posto. Nonostante questo, i bulgari puntano ad eguagliare il loro miglior risultato ottenuto nelle Coppe Europee, gli ottavi di finale di Europa League del 2014. Per il Milan però il fronte europeo potrebbe rappresentare una scorciatoia clamorosa per la qualificazione in Champions, rappresentando il conseguimento di un obiettivo che rappresentava l'asticella minima di inizio stagione, considerando anche gli ingenti investimenti compiuti dalla proprietà rossonera nel calciomercato estivo.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva per tutti gli abbonati Sky sui canali 201 e 252 del satellite (rispettivamente, Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1 HD). Diretta streaming video dell'incontro disponibile, sempre per gli abbonati alla pay tv satellitare, collegandosi sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI LUDOGORETS MILAN

Le probabili formazioni che scenderanno in campo alla Ludogorets Arena di Razgrad: i padroni di casa del Ludogorets saranno schierati col portiere brasiliano Renan in porta e il suoconnazionale Natanael titolare nella disfesa a tre assieme all'ucraino Plastun e al romeno Moti. Brasiliano anche l'esterno laterale di destra, Cicinho, con il polacco Goralski schierato sulla fascia opposta, e il capitano Dyakov affiancato dal malgascio Anicet nella zone centrale della linea mediana. I trequartisti brasiliani Wanderson e Marcelinho (quest'ultimo naturalizzato bulgaro) supporteranno l'unica punta di ruolo, l'olandese Vura. Risponderà il Milan con Donnarumma in porta alle spalle di una linea difensiva a quattro composta dalla fascia destra alla fascia sinistra da Calabria, Bonucci, Romagnoli e lo svizzero Rodriguez. A centrocampo l'ivoriano Kessie sarà affiancato da Montolivo e Bonaventura, in attacco assieme allo spagnolo Suso e al portoghese André Silva ci sarà Borini a completare il tridente offensivo.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Il bulgaro Dimitrov, allenatore del Ludogorets, schiererà la squadra con il 3-4-2-1, mentre Rino Gattuso resterà fedele al 4-3-3 che sta portando buoni risultati dal momento del suo avvento sulla panchina del Milan. Non ci sono precedenti ufficiali disputati tra le due squadre. Va sottolineato come il Ludogorets ha passato il turno nell'unico precedente contro una squadra italiana nelle Coppe Europee, avendo eliminato la Lazio nei sedicesimi di finale di Europa League nella stagione 2013/14. Il Milan ha invece incontrato per cinque volte squadre bulgare nelle coppe europee, qualificandosi in tutte le occasioni: l'ultima è stata la vittoria contro il CSKA Sofia nel secondo turno della Coppa UEFA 2001/02.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per le scommesse sul match indicano da parte dei bookmaker una preferenza per il Milan vittorioso in trasferta, con quota fissata a 2.10 da William Hill per il segno '2', mentre Bet365 propone a 3.50 la quota relativa al pareggio e Bwin fissa a 3.70 la quota per il successo interno. L'over 2.5 viene quotato 2.10 da Unibet, che propone a 1.74 la quota dell'under 2.5.

