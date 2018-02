Marsiglia-Braga/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Marsiglia-Braga: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. La squadra di Rudi Garcia ospita la compagine portoghese per i sedicesimi di finale.

15 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Marsiglia-Braga, LaPresse

Marsiglia-Braga, diretta dall'arbitro olandese Serdard Gozubuyuk e in programma oggi giovedì 15 febbraio 2018 alle ore 19.00, sarà una delle sfide dei sedicesimi di finale di Europa League, che dopo la sosta invernale vedrà disputarsi le gare d'andata del primo turno ad eliminazione diretta della competizione. Il Marsiglia è una squadra che segna e concede, regala spesso spettacolo e al momento è terzo ad una sola lunghezza dal Monaco secondo e con quattro punti di vantaggio sul Lione quarto. Numeri che al momento garantirebbero alla squadra di Rudi Garcia la qualificazione ai preliminari di Champions League.

Dall'altra parte c'è un Braga che si sta confermando quarta forza del campionato portoghese, non troppo lontana da Sporting e Benfica al secondo posto, appaiate con sette punti di vantaggio sul Braga. Che in Europa negli ultimi anni si è tolto le sue soddisfazioni, con una finale di Europa League e le partecipazioni alla fase a gironi di Champions League alle spalle. Quest'anno però il Braga si presenta con una formazione rinnovata, mista tra elementi brasiliani e portoghesi, che nella fase a gironi di Europa League si è comunque guadagnata il primo posto, al contrario del Marsiglia che ha chiuso secondo a quattro punti dal Salisburgo dominatore del raggruppamento. Il Marsiglia ha investito di più, ma i portoghesi nella loro versione europea hanno dimostrato di poter rincorrere qualsiasi obiettivo e saper rappresentare una sorpresa.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile seguire la diretta tv integrale della partita Marsiglia Braga, gli abbonati Sky sul canale 206 (Sky Super Calcio HD) potranno comunque seguire aggiornamenti e gol in diretta in 'Diretta Goal Europa League', visibile anche in diretta streaming video via internet sul sito skygo.sky.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI MARSIGLIA BRAGA

Le probabili formazioni che si sfideranno allo stadio Velodrome. Il Marsiglia giocherà con Mandanda in porta, il maliano Sarr impiegato in posizione di terzino destro e il giapponese Sakai impiegato in posizione di terzino sinistro, con Rami e il portoghese Rolando (il primo ex Milan, il secondo ex Inter) difensori centrali. Il camerunese Frank-Andre Zambo Anguissa e il brasiliano Luiz Gustavo saranno i playmaker arretrati in un centrocampo con Thauvin, Sanson e Payet incursori offensivi alle spalle del centravanti Germain. Risponderà il Braga con il portiere brasiliano Matheus in porta, Figueiras terzino destro e l'altro brasiliano Jefferson terzino sinistro, con i suo connazionali Willemen Da Silva e Melo Da Silva difensori centrali. Brasiliano anche uno dei due centrali di centrocampo, Danilo, affiancato al montenegrino Vukcevic, mentre Esgaio sulla fascia destra ed Eduardo sulla fascia sinistra saranno gli esterni di fascia sulla mediana. In attacco, Dias Fernandes farà coppia con Horta.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

L'ex tecnico della Roma, Rudi Garcia, ora al Marsiglia, schiererà la sua squadra con un 4-4-2, mentre l'allenatore lusitano del Braga, Ferreira, risponderà con un 4-4-2. Le due squadre si sono affrontate recentemente nella fase a gironi di Europa League 2015/16, col match giocato in Portogallo il 22 ottobre 2015 vinto dai lusitani tre a due con i gol di Hassan, Eduardo e Silva e di Alessandrini e Batsuahyi per i francesi. Il 5 novembre 2015 il Marsiglia in casa ha battuto uno a zero il Braga con un gol di N'Koudou.

QUOTE E SCOMMESSE

Per i bookmaker, francesi favoriti in maniera abbastanza netta, con vittoria interna quotata 1.50 da William Hill, mentre Bwin alza fino a 4.50 la quota relativa al pareggio e Bet365 offre invece a 7.50 la quota per la vittoria in trasferta della formazione portoghese. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati, Unibet propone a 1.68 la quota per l'over 2.5 e a 2.18 la quota per l'under 2.5.

