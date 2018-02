Napoli Lipsia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Napoli Lipsia: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Al San Paolo i partenopei di Maurizio Sarri tornano a giocare in Europa League

15 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Napoli Lipsia, Europa League (Foto LaPresse)

Napoli Lipsia è diretta dall’arbitro portoghese Artur Dias; alle ore 21:05 di giovedì 15 febbraio i partenopei scendono in campo per l’andata dei sedicesimi di Europa League 2017-2018. Al San Paolo inizia dunque la seconda parte della campagna internazionale per Maurizio Sarri: mancato l’accesso agli ottavi di Champions, il Napoli ha lasciato intendere di voler onorare al massimo questa competizione ma, trovandosi al primo posto in campionato e con la seria possibilità di vincere lo scudetto, chiaramente questa coppa europea viene vista come un obiettivo secondario. Chiaramente ci sta che la priorità sia il campionato; dall’altra parte però gli azzurri dovranno cercare di giocarsela pur con le seconde linee, perchè questa Europa League è alla portata del gruppo e rappresenterebbe in ogni caso un grande trofeo da mettere in bacheca. Il Lipsia, che per il secondo anno in fila potrebbe chiudere al secondo posto in Bundesliga, è alle prime esperienze internazionali e quello che arriverà sarà comunque guadagnato. Una squadra tosta, che se la giocherà fino in fondo e che dunque il Napoli non dovrà commettere l’errore di sottovalutare.

NAPOLI LIPSIA, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Napoli Lipsia verrà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare: appuntamento con Sky Sport 1 e Sky Calcio 1 (in questo caso il codice d’acquisto è 411519) anche con la possibilità, per tutti gli abbonati, di assistere alla partita in diretta streaming video con l’applicazione Sky Go, che si può attivare senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Per chi non volesse perdere le fasi salienti e le reti da tutti i campi ecco Diretta Gol Europa League, che su Sky Super Calcio mette a disposizione, in tempo reale, gli highlights dai campi che di volta in volta si passeranno la linea per dare una finestra totale sulla serata dell’andata dei sedicesimi di Europa League.

IL CONTESTO

Sia il Napoli che il Lipsia arrivano dalla Champions League: i partenopei hanno perso una grande occasione, quella di giocare gli ottavi per la seconda volta consecutiva. La sconfitta iniziale sul campo dello Shakhtar Donetsk è stata decisiva, sia in termini di punti che per il morale; il Manchester City ha battuto due volte il Napoli e a quel punto le possibilità erano ridotte al lumicino. La squadra è stata eliminata con 6 punti, appena due vittorie ed entrambe ottenute in casa; francamente ci si aspettava di più, ma probabilmente nella testa dei giocatori ha prevalso il pensiero di una grande corsa verso lo scudetto. Il Lipsia di punti nel suo girone ne ha fatti 7: è il motivo per cui giocherà il ritorno in casa, essendo entrato nel sorteggio dei sedicesimi come testa di serie. I tedeschi, alla prima partecipazione di sempre nei gironi di Champions League, per un certo tempo hanno anche sperato di prendersi gli ottavi; la sconfitta sul campo del Porto ha chiuso i giochi, ma la squadra di Ralph Hasenhuttl (tra i candidati a prendere la panchina del Bayern Monaco nella prossima stagione) può comunque dirsi soddisfatta di come ha affrontato la fase del torneo. Sarà comunque un doppio incrocio interessante: entrambe giocano un ottimo calcio e hanno entusiasmo, e puntano a entrare nell’Olimpo europeo un passo dopo l’altro.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LIPSIA

Il Napoli fa inevitabilmente turnover: in difesa per esempio è confermato Tonelli - anche perchè Chiriches non ce la fa e Raul Albiol non è al meglio - e si rivedrà Maggio a destra, con la conferma di Mario Rui dall’altra parte e Koulibaly che comanderà il reparto giocando a protezione di Reina, che potrebbe comunque avere la maglia da titolare (ma il ballottaggio con Sepe è aperto). A centrocampo non dovremmo vedere nessuno dei tre titolari, e dunque Amadou Diawara sarà in cabina di regia con Rog e Zielinski ad agire sulle due mezzali. L’attacco perde Mertens, squalificato: probabilmente non avrebbe giocato in ogni caso, senza il belga Callejon dovrebbe agire da prima punta con Ounas inserito a destra, mentre sulla corsia sinistra ci sarà Lorenzo Insigne. Il Lipsia gioca con il 4-4-2: in porta l’ungherese Gulacsi, in difesa Upamecano e capitan Orban sono i due centrali con Laimer e Klostermann che spingeranno sulle corsie laterali. In mezzo al campo c’è la qualità di Kampl ma non la quantità di Ilsanker, che è squalificato; dentro allora Kaiser, mentre sulle corsie Naby Keita e Bruma (favorito sul ventenne Lookman, arrivato dall’Everton a gennaio) saranno incaricati di aumentare le possibilità offensive di una squadra priva di Forsberg. Davanti ci sono Yusuf Poulsen e Werner; la prima alternativa è Augustin.

QUOTE E PRONOSTICO

Forse una delle sfide più equilibrate dei sedicesimi di Europa League, Napoli Lipsia è stata quotata dall’agenzia di scommesse Snai e i bookmaker ci dicono che a essere favorita è la squadra di Maurizio Sarri: infatti il segno 1 per la vittoria dei partenopei ha un valore di 2,00, mentre il segno 2 che accompagna un successo del Lipsia fuori casa è quotato 3,60. Dovrete giocare il segno X se la vostra ipotesi su questa partita dello stadio San Paolo è il pareggio: dovesse effettivamente finire così, il vostro guadagno sarebbe esattamente come per la vittoria tedesca, dunque pari a 3,60 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

