Napoli, Sarri/ “Lipsia? Potrebbe pesarci andare avanti, Hamsik e Reina a riposo”

Napoli, parla Sarri: “Lipsia? Potrebbe pesarci andare avanti in Europa League, c’è voglia di Scudetto”. Le parole dell’allenatore del club partenopeo in conferenza stampa

Esordirà questa sera il Napoli in Europa League. Il club partenopeo ospiterà allo stadio San Paolo i tedeschi del Lipsia, una gara valevole per i sedicesimi di finale. Ieri Maurizio Sarri ha tenuto la classifica conferenza stampa pre-match, e nell’occasione ha fatto chiaramente capire di voler tenere di più allo scudetto che alla coppa, una scelta ovviamente condivisibile visto che da anni i tifosi partenopei attendono il tricolore in Campania: «Faremo una gara seria, anche se siamo contati – dice l’ex Empoli - cercando di non inficiare il campionato. Per qualche ora dobbiamo pensare solo a questa partita. Servirà una prestazione di alto livello fisico – ha proseguito Sarri - evitando però di disperdere energie a livello nervoso. Anche intorno a noi si percepisce molta più voglia di risultato in Italia. A noi in un momento come questo potrebbe pesare andare avanti, se poi recupereremo dei calciatori potrebbe diventare una opportunità».

IL PUNTO SULLA FORMAZIONE

Quindi l’allenatore del Napoli ha parlato più specificatamente della formazione che scenderà in campo questa sera: «Parlerò con Hamsik per capire come sta e vedremo se Reina se la sentirà, io penso che eventualmente potrebbe riposare a ritorno visto che comunque Sepe mi dà garanzie. Milik è in netta crescita, ma sarà lui a dirmi quando sarà pronto per giocare uno spezzone di gara». Previsto un ampio turnover in casa Napoli, con Sepe in porta se non dovesse farcela il nazionale spagnolo, Maggio sulla destra, con Tonelli in mezzo al fianco di Koulibaly. Centrocampo di rincalzi con Diawara in cabina di regia, e Rog e Zielinski sui due intermedi. In attacco, infine, possibile chance per il gioiello Ounas, nel tridente con Callejon e Insigne. «Mi ha impressionato vedere la velocità e la qualità del Lipsia – ha chiosato Sarri - è stato divertente guardare le loro prestazioni. Chi mi piace del Lipsia? Bruma salta l'uomo con facilità, Werner è temibilissimo».

