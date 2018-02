Nicola Tumolero/ Olimpiadi invernali, medaglia di bronzo nello Speed skating (PyeongChang 2018)

Nicola Tumolero, olimpiadi invernali, medaglia di bronzo nello Speed skating (PyeongChang 2018). Arriva la quinta medaglia per l’Italia ai giochi olimpici della Sud Corea

Nicola Tumolero, medaglia di bronzo alle Olimpiadi - LaPresse

Arriva la quinta medaglia per la nazionale italiana alle Olimpiadi del 2018, in corso di svolgimento in quel di PyeongChang, in Corea del Sud. A riportare la bandiera tricolore sul podio è stato Nicola Tumolero, che ha vinto la medaglia di bronzo nello Speed Skating, il pattinaggio di velocità, sul percorso dei 10.000 metri. Una corsa davvero entusiasmante, che ha visto il canadese Ted-Jan Bloemen conquistare la medaglia d’oro segnando anche il record olimpico di 12 minuti, 39 secondi e 77 centesimi. Secondo invece il nazionale olandese Jorrit Bergsma, mentre il nostro Tumolero ha chiuso sul gradino più basso del podio, terminando la propria prova con il tempo di 12'54"32. Alla fine l’italiano ha avuto la meglio sul grande favorito, il campione olandese Kramer, che però è crollato nel finale di gara.

L’ORO AGLI EUROPEI

Nicola Tumolero è un atleta appena 23enne, originario di Asiago (provincia di Vicenza, in Veneto), esordiente delle Fiamme Oro. Che alle Olimpiadi potesse conquistare la medaglia lo si era già capito pochi giorni fa, precisamente a inizio mese di gennaio, quando proprio il nostro Nicola conquistò la medaglia d’oro nei 5000 metri ai campionati europei di speed skating che si sono tenuti in Russia, nella località di Kolomna. Tumolero arrivò a quell’appuntamento da grande favorito, e non deluse le attese. Questo successo è tra l’altro il secondo nella storia dell’Italia, ed è giunto 12 anni dopo l’impresa di Enrico Fabris, che vinse l’oro al torneo continentale di Hamar del 2006, nonché i due ori alle olimpiadi di Torino sempre dello stesso anno.

