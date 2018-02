Nizza Lokomotiv Mosca/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Nizza-Lokomotiv Mosca: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. La squadra di Favre se la dovrà vedere con la capolista del campionato russo.

15 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Nizza-Lokomotiv Mosca, LaPresse

Nizza-Lokomotiv Mosca, partita diretta dall'arbitro rumeno Istvan Kovacs e in programma giovedì 15 febbraio 2018 alle ore 19.00, sarà una delle sfide dei sedicesimi di finale di Europa League 2017-2018, gara di andata. E' una stagione difficile per il Nizza, annata partita tra grandi ambizioni, con la partecipazione ai preliminari di Champions, mentre in campionato la squadra non è riuscita a ripetere la scorsa stagione terminata al terzo posto nella Ligue 1. Il ritorno in Europa arriva peraltro in un momento difficile per il club della Costa Azzurra, che si trova dopo il ko in casa del Dijon al nono posto in classifica, e soprattutto reduce da tre sconfitte consecutive.

Proverà ad approfittarne una Lokomotiv Mosca che non ha però ancora concluso il lungo letargo invernale del campionato russo, interrottosi lo scorso 11 dicembre con la Lokomotiv saldamente in testa con otto punti di vantaggio sulla coppia Zenit San Pietroburgo-Spartak Mosca. Il ritorno sul trono di Russia è un obiettivo primario per la formazione allenata da Semin, anche se va sottolineato come anche in Europa, come confermato con il primo posto ottenuto nella fase a gironi, la Lokomotiv ha dimostrato di avere le carte in regola per fare bene. La partita si prospetta equilibrata, ma al momentaccio del Nizza va contrapposta l'incognita di una Lokomotiv che di fatto non gioca una partita ufficiale da due mesi esatti.

STREAMING VIDO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile seguire la diretta tv integrale della partita, gli abbonati Sky sul canale 206 (Sky Super Calcio HD) potranno comunque seguire aggiornamenti e gol in diretta in 'Diretta Goal Europa League', visibile anche in diretta streaming video via internet sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI NIZZA LOKOMOTIV MOSCA

All'Allianz Riviera di Nizza scenderanno in campo queste probabili formazioni. Padroni di casa schierati con l'argentino Benitez in porta e una linea difensiva a quattro con il brasiliano Marlon impiegato come terzino destro, il senegalese Coly impiegato come terzino sinistro e Sarr e l'altro brasiliano Dante difensori centrali. A centrocampo, terzetto titolare con Seri, Lees Melou e Tameze, mentre in attacco sarà confermato Mario Balotelli, in aria di ritorno nella Nazionale azzurra, affiancato da Plea e dal tuninisno Srarfi nel tridente. Risponderà la Lokomotiv Mosca con Kochenkov a difesa della porta, Ignatjev esterno laterale di destra e Lysov esterno laterale di sinistra in difesa, con il serbo Pajcinovic e il georgiano Kvirkvelia titolari nella difesa a quattro. A centrocampo i centrali saranno il capitano Denisov e Kolomeytsev, mentre il portoghese Fernandes si muoverà come laterale mancino e Anton Miranchuk sarà l'esterno destra. Aleksey Miranchuk sarà invece il trequartista alle spalle dell'unica punta di ruolo, il peruviano Farfan.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

4-3-3 per il tecnico svizzero del Nizza, Favre, al quale tatticamente risponderà il tecnico dei russi Semin con un 4-4-2. Mancano precedenti recenti tra le due formazioni, col Nizza che in questa stagione è partito dai preliminari di Champions League, eliminando l'Ajax ma uscendo ai play off contro il Napoli, mentre la Lokomotiv è partita direttamente dalla fase a gironi di Europa League grazie alla vittoria nella scorsa stagione della Coppa di Russia.

QUOTE E PRONOSTICO

Transalpini favoriti per la sfida in programma all'Allianz Riviera, con vittoria interna quotata 1.95 da Bwin, mentre William Hill offre a 3.30 la quota del pareggio ed Unibet propone a 4.50 il successo esterno della compagine russa. Per Bet365, over 2.5 quotato 2.14 e under 2.5 quotato 1.66.

