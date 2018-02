Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang / Risultati live, medagliere, programma e italiani (oggi 15 febbraio)

Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018: risultati live, programma e italiani in gara. Oggi 15 febbraio ben nove finali per il medagliere: molte speranze azzurre in palio

15 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Olimpiadi invernali 2018: Federica Brignone (LaPresse)

Le Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018 oggi giovedì 15 febbraio propongono una giornata ricchissima, sempre che il maltempo non ci metta di nuovo lo zampino: il medagliere dei Giochi olimpici invernali in Corea del Sud si arricchirà grazie a ben nove finali che saranno disputate a partire dalla notte italiana e fino al primo pomeriggio. Una giornata pienissima di emozioni “grazie” ad alcuni rinvii che hanno reso ricchissimo questo giovedì con tantissime speranze italiane. Partiamo dallo sci alpino, che proporrà ben due gare. Alle ore 2.00 via alla prima manche del gigante femminile, la cui seconda e decisiva manche sarà in programma alle ore 5.45: riflettori puntati su Marta Bassino, Federica Brignone, Sofia Goggia e Manuela Moelgg, tutte capaci di salire sul podio in questa specialità, come hanno ampiamente dimostrato in Coppa del Mondo. In mezzo fra le due manche altre grandissime emozioni con la discesa libera maschile la cui partenza è fissata alle ore 3.30: Peter Fill, Christof Innerhofer e Dominik Paris sono altre tre carte molto pesanti per l’Italia, che schiererà anche Emanuele Buzzi. Gli orari non sono favorevoli, ma chi starà sveglio si godrà certamente un grande spettacolo, a patto che finalmente si riescano a disputare queste gare.

OLIMPIADI INVERNALI 2018: LE FINALI DI OGGI

Alle ore 2.30 intanto avrà inizio anche il programma libero che assegnerà il titolo della gara a coppie di pattinaggio di figura, anche se le coppie migliori scenderanno sul ghiaccio per ultime e dunque la classifica si definirà qualche ora più tardi. Le due coppie azzurre Valentina Marchei/Ondrej Hotarek e Nicole Della Monica/Matteo Guarise hanno entrambe fatto molto bene nel programma corto e si può certamente lottare per il podio, fermo restando che per l’oro la lotta dovrebbe essere ristretta ai cinesi Sui/Han e ai russi Tarasova/Morozov. Sarà comunque grande spettacolo, così come pure nella gara di snowboard cross maschile, una disciplina adrenalinica e nella quale gli azzurri possono di nuovo essere grandi protagonisti: si comincerà fin dalle ore 3.00 con i vari turni di qualificazione che culmineranno infine alle ore 6.45 con la finale per l’oro. L’Italia schiera un quartetto ambizioso composto da Omar Visintin (quattro vittorie in carriera in Coppa del Mondo di cui due in questa stagione), Emanuel Perathoner, Michele Godino e Lorenzo Sommariva: anche in questo caso, una gara da non perdere. Si proseguirà senza soste e alle ore 7.30 prenderà il via la 10 km femminile di sci di fondo in tecnica libera, l’unica gara del programma olimpico del fondo rimasto con il vecchio format della partenza un’atleta alla volta. Per l’Italia in gara Sara Pellegrini, Elisa Brocard, Lucia Scardoni e Ilaria Debertolis, dalle quali possiamo aspettarci una buona gara ma ragionevolmente non di lottare per il podio.

IL MEDAGLIERE DI PYEONGCHANG: TANTE SPERANZE AZZURRE OGGI

Ci resta ancora da parlare di quattro finali, in una giornata in cui l’Italia ha concrete speranze di rimpolpare un medagliere che per ora ci ha portato un oro, un argento e un bronzo. Grande protagonista sarà il biathlon, che proporrà le due gare più lunghe del suo programma olimpico: alle ore 9.15 la 15 km individuale femminile rinviata ieri, con il quartetto azzurro formato da Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Alexia Runggaldier e Nicole Gontier. La concorrenza sarà tosta, ma ci possono essere speranze di medaglia; lo stesso discorso varrà per la 20 km individuale maschile che comincerà alle ore 12.20 con il bronzo della sprint Dominik Windisch, Lukas Hofer, Thomas Bormolini e Giuseppe Montello in gara per l’Italia. Poco prima della gara maschile, alle ore 12.00 prenderà il via la finale dei 10000 metri maschili del pattinaggio di velocità in pista lunga che vedrà in gara anche due azzurri, cioè Davide Ghiotto e Nicola Tumolero. Ultima ma non per importanza la gara a squadre dello slittino, una sorta di staffetta in cui gareggiano consecutivamente una donna, un uomo e un doppio che prenderà il via alle ore 13.30: all’arrivo del compagno di squadra si accende la luce verde per chi è in partenza e conta la classifica finale nel momento in cui il doppio taglia il traguardo. L’Italia con Andrea Voetter, Dominik Fischnaller e il doppio Ivan Nagler/Fabian Malleier si presenta con speranze di lottare per il podio. Per completare il quadro degli azzurri in gara, ricordiamo che si disputeranno anche le prime due manche dello skeleton maschile con in gara Joseph Luke Cecchini e che per il torneo maschile di curling è in programma Italia-Usa, terza partita del round robin.

L’ORARIO DELLE FINALI

Ore 2.00 e 5.45 Gigante femminile sci alpino

Ore 2.30 Programma libero gara a coppie pattinaggio di figura

Ore 3.30 Discesa maschile sci alpino

Ore 6.45 Snowboard cross maschile

Ore 7.30 10 km tl femminile sci di fondo

Ore 9.15 15 km individuale femminile biathlon

Ore 12.00 10000 metri maschili pattinaggio di velocità pista lunga

Ore 12.20 20 km individuale maschile biathlon

Ore 13.30 Gara a squadre slittino

