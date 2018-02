Ostersunds Arsenal/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Ostersunds-Arsenal: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. I Gunners sbarcano in Svezia per l'andata dei sedicesimi di Europa League.

15 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Ostersunds-Arsenal, LaPresse

Ostersunds-Arsenal, giovedì 15 febbraio 2018 alle ore 19.00, è diretta dall'arbitro spagnolo David Fernandez Borbalan e sarà una delle sfide dei sedicesimi di finale di Europa League 2017-2018, gara di andata. Una delle rivelazioni della prima fase di Europa League, la formazione svedese dell'Ostersunds, sfida una big assoluta del calcio europeo come l'Arsenal. Gli svedesi hanno chiuso lo scorso campionato svedese il 5 novembre al quinto posto, mancando la qualificazione nelle Coppe Europee della prossima stagione, ma l'avventura continentale di quest'anno è assolutamente affascinante e la sfida con l'Arsenal si prospetta come la più prestigiosa della storia del club. L'Arsenal si approccia alla trasferta in Svezia in un periodo molto freddo ed insidioso dell'anno, dopo un'altra sconfitta in Premier League che ha fatto male ai tifosi prima ancora che alla classifica, il ko nel North London Derby contro il Tottenham.

L'Arsenal rischia di restare fuori dalla fase a gironi di Champions League per il secondo anno consecutivo, considerando che in Premier attualmente occupa il sesto posto ed insegue la quarta piazza, l'ultima buona per la qualificazione, a sette lunghezze di distanza, occupata proprio dal Tottenham che ha allungato grazie al derby. Per questo l'Europa League può diventare per i Gunners la porta di servizio per non ritrovarsi di nuovo esclusi dall'Elite europea, una sentenza che potrebbe mettere fine alla lunghissima gestioen tecnica di Arsene Wenger sulla panchina dei londinesi.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile seguire la diretta tv integrale della partita, gli abbonati Sky sul canale 206 (Sky Super Calcio HD) potranno comunque seguire aggiornamenti e gol in diretta in 'Diretta Goal Europa League', visibile anche in diretta streaming video via internet sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI OSTERSUNDS ARSENAL

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso la Jamtkraft Arena: padroni di casa dell'Ostersunds schierati con il portiere Keita alle spalle di una difesa a quattro con Mukiibi esterno laterale di destra e il siriano Somi esterno laterale di sinistra, mentre Papagiannopoulos e Pettersson saranno i due difensori centrali. L'iracheno Nouri e il centrocampista delle Isole Comore, Bachirou, saranno i centrali di centrocampo, mentre l'inglese Edwards si muoverà sulla fascia destra e Sema sulla fascia sinistra sulla mediana. In attacco l'iraniano Ghoddos farà coppia con il nigeriano Gero. Risponderà l'Arsenal col portiere ceko Cech alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con lo spagnolo Bellerin, il tedesco Mustafi, il francese Koscilny e l'altro spagnolo Monreal. A centrocampo, terzetto titolare con l'egiziano Elneny, lo svizzero Xhaka e Wilshere, mentre l'altro tedesco Ozil, l'armeno Mkhitaryan e il centravanti della Sierra Leone, Aubameyang, formeranno il tridente offensivo.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

L'Ostersunds è guidato in panchina dal tecnico inglese Potter, che schiera la squadra con un 4-4-2 che sarà opporto al 4-3-3 del francese Arsene Wenger, da un ventennio alla guida dell'Arsenal. E' il primo incrocio nelle Coppe Europee tra le due squadre, con l'Ostersunds che non vanta una grande tradizione continentale.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote del match vedono i bookmaker puntare forte sui Gunners, nonostante il fattore campo avverso, con vittoria esterna quotata 1.48 da Bwin, mentre il pareggio viene proposto a una quota di 4.33 da William Hill e per la vittoria interna svedese Betclic alza la quota fino a 7.50. Per Bet365, over 2.5 quotato 1.85 e under 2.5 quotato 1.95.

