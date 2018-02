PAGELLE/ Napoli-Lipsia: i voti della partita (Europa League sedicesimi - primo tempo)

Pagelle Napoli Lipsia: i voti della partita a tutti i protagonisti della partita che si è giocata allo stadio San Paolo. La capolista della Serie A ospitava la formazione tedesca

15 febbraio 2018 Stefano Belli

Pagelle Napoli Lipsia, Europa League (Foto LaPresse)

Al San Paolo è in corso il match valido per l'andata dei sedicesimi di Europa League 2017-18 tra Napoli e Lipsia, al riposo la situazione vede le due squadre impattare 0-0: ecco i voti del primo tempo. Ospiti subito pericolosi a inizio gara con Werner (6) che si deve accontentare del calcio d'angolo, sugli sviluppi del corner Laimer (6) non riesce a sorprendere Reina (6). Dall'altra parte Upamecano (5) sbaglia il retropassaggio e regala il pallone a Callejon (6,5) che prova a servire uno tra Zielinski (6) e Hamsik (6), nessuno dei due è abile ad approfittarne. Successivamente Poulsen (6) scuote l'esterno della rete mentre ancora Callejon non riesce a scavalcare Gulacsi (6) che si rifugia in calcio d'angolo. Prima dell'intervallo la formazione di Hasenhuttl si rende nuovamente minacciosa con Bruma (6,5) che non riesce ad agganciare il pallone sul suggerimento di Kampl (6). Primo tempo molto equilibrato anche se lo spettacolo in campo non è stato dei migliori.

VOTO NAPOLI 6 - Partenopei poco brillanti che faticano a sviluppare gioco con quelli che non sono i loro soliti interpreti.

MIGLIORE NAPOLI: CALLEJON 6,5 - Lo spagnolo è il pericoloso nei pressi dell'area di rigore.

PEGGIORE NAPOLI: ROG 5,5 - Non è ancora entrato in partita, inoltre il croato rischia di provocare un rigore dopo un contatto in area con Laimer.

VOTO LIPSIA 6 - La squadra tedesca attacca a pieno organico ogni volta che si distende, creando non poche apprensioni alla retroguardia avversaria.

MIGLIORE LIPSIA: BRUMA 6,5 - Ogni volta che può cerca l'inserimento in area per la conclusione a rete.

PEGGIORE LIPSIA: UPAMECANO 5 - I giocatori del Napoli hanno subito capito che è lui il punto debole della compagine tedesca, e nella ripresa cercheranno di metterlo il più possibile in difficoltà. (Stefano Belli)

