Pagelle/ Ludogorets Milan: i voti della partita (Europa League sedicesimi - primo tempo)

Pagelle Ludogorets Milan: i voti della partita valida per i sedicesimi di andata in Europa League. I rossoneri erano impegnati in una insidiosa trasferta in terra bulgara

Pagelle Ludogorets Milan, Europa League (Foto LaPresse)

Il primo tempo tra Ludogorets Milan è andato in archivio coi rossoneri in vantaggio per una rete a zero. Decide tutto, al momento, una marcatura siglata da Patrick Cutrone al minuto quarantacinque. L'attaccante rossonero si fa trovare al posto giusto al momento giusto e con un colpo di testa perfetto concretizza il vantaggio milanista. Ottimo cross di Calhanoglu nell'azione che ha portato il Diavolo al gol. Poco prima delle rete di Cutrone, i rossoneri si erano resi pericolosissimi con Suso e Bonaventura, ma in entrambi i tentativi il pallone è finito fuori dallo specchio della porta. Ludogorets che si è spento con il passare dei minuti, complice un pressing asfissiante nella prima fase della gara. Al sesto ci aveva provato Lukoki, su calcio di punizione, a centrare la porta: anche qui palla fuori per questione di centimetri.

LE PAGELLE DEL PRIMO TEMPO

VOTO LUDOGORETS 6 Impegno, corsa e abnegazione. I bulgari si sono resi pericolosi nei primi minuti, ma hanno alzato bandiera bianca appena il Milan ha alzato il ritmo. MIGLIORE LUDOGORETS Lukoki 6 E' il più pimpante dei suoi. Non manc l'inziiativa. PEGGIORE LUDOGORETS Abel 5 Ha partecipato poco alla fase di costruzione del gioco. VOTO MILAN 6,5 E' un Milan che ha saputo aspettare il momento migliore per colpire il suo avversario. Servirà la stessa attenzione anche nella ripresa. MIGLIORE MILAN Cutrone 7 Grintoso e concentrato. Con un bel colpo di testa porta in vantaggio i rossoneri. Gran momento per il giovane milanista. PEGGIORE MILAN Kessie 5 Ha perso ingenuamente diversi palloni in fase di possesso. Deve stare più attento.

