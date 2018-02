Pagelle/ Steaua Lazio: i voti della partita (Europa League sedicesimi - primo tempo)

Pagelle Steaua Lazio: i voti della partita che si è giocata per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Trasferta insidiosa in terra rumena per la squadra biancoceleste

15 febbraio 2018 Fabio Belli

Pagelle Steaua Lazio, Europa League (Foto LaPresse)

Le pagelle della prima frazione di gioco di FCSB-Lazio: Vlad (voto 7.5) è molto attento, col portiere romeno che si esibisce in due provvidenziali parate su Caicedo e Nani. Benzar (6.5) spinge molto bene sulla fascia destra, Gaman (5.5) e Planic (5.5) come coppia centrale invece non funziona al meglio, con la Lazio che sfonda spesso. Morais (6.5) sulla sinistra conferma al meglio le sue attitudini offensive. A centrocampo troppo falloso e nervoso Pintilii (5.5), Nedelcu (6) è un playmaker fin qui attento ed efficace. Brillante anche Man (6.5) così come Tanase (6.5) due incursori offensivi che riescono a centrare diversi break con la loro velocità. Budescu (7) si conferma l'elemento di maggior qualità dei romeni, ottima anche la prova di Gnoheré (7) che realizza il gol del vantaggio sfruttando la sua potenza. Nella Lazio Strakosha (voto 5.5) è incolpevole sul gol ma troppo impreciso nei rinvii, Luiz Felipe (6) si conferma ordinato e con grandi margini di crescita, più approssimativa la prova di Bastos (5.5) che commette sempre qualche errore di misura. Caceres (6.5) fa valere tutta la sua esperienza, mentre Basta (5.5) gioca una buona partita in fase propositiva, ma sbaglia fatalmente non facendo scattare il fuorigioco sul gol avversario. Lukaku (5.5) sbatte troppo spesso nelle sue discese sulla difesa avversaria, Lucas Leiva (6) è attento come sempre ma forse troppo proiettato in avanti, Murgia (5.5) è generoso ma commette molti errori nei passaggi. Milinkovic-Savic (7) accende costantemente la luce, tutti i pericoli creati dalla Lazio partono da lui e coglie anche una traversa. Nani (5) si divora il gol del pareggio e ancora una volta non incide, Caicedo (5) si divora il gol del vantaggio e commette il patatrac che lancia i romeni verso il gol dell'1-0-

I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO FCSB 7 I romeni sembrano avere qualcosa in meno della Lazio, tecnicamente, ma giocano una partita di grande generosità e feroce applicazione, sfruttando gli errori che i biancocelesti, da qualche tempo a questa parte, non mancano mai di commettere. MIGLIORE FCSB VLAD VOTO 7.5 Due grandi parate, su Caicedo e soprattutto su Nani con la sua squadra già in vantaggio, che permettono all'FCSB di chiudere in vantaggio il primo tempo. Reattivo e finora impenetrabile. PEGGIORE FCSB PINTILII VOTO 5.5 Rimedia un'ammonizione per proteste, ma avrebbe meritato di essere sanzionato per alcuni falli pesanti, in particolare uno su Nani. E' il meno preciso e soprattutto il più nervoso tra le fila dell'FCSB. VOTO LAZIO 5.5 Le occasioni da gol nitide alla fine sono tre, ma la squadra di Inzaghi sembra aver smarrito lucidità e fortuna in egual misura. Il peccato capitale è l'ennesimo disastro difensivo che ha messo la partita in salita, come contro il Milan, il Genoa e il Napoli. MIGLIORE LAZIO MILINKOVIC-SAVIC VOTO 7 I titolari probabilmente farebbero la differenza in campo, e il serbo lo dimostra con giocate d'alta scuola, idee illuminanti e una traversa nel finale. A volte però si trova a predicare nel deserto. PEGGIORE LAZIO CAICEDO VOTO 5 Oltre a un errore sotto porta e tanta approssimazione nelle giocate, l'ecuadoriano ha sul groppone il grave errore che lancia i romeni verso il gol del vantaggio. Sta passando un momentaccio, gli servirebbe un gol.

