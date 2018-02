Partizan Plzen/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Partizan Plzen, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Europa League. Sarà un clima incandescente allo Stadion FK in Serbia

15 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Partizan Plzen, Europa League (Foto LaPresse)

Partizan Viktoria Plzen sarà diretta dall’arbitro greco Tasos Sidiropoulos; alle ore 21:05 di giovedì 15 febbraio squadre in campo per l’andata dei sedicesimi di Europa League 2017-2018. E’ una partita interessante: si tratta infatti di due formazioni che non hanno possibilità di arrivare in fondo, ma che potrebbero comunque dare fastidio alle grandi. Chiaramente solo una delle due avrà l’occasione di farlo; a partire favorita è forse la squadra ceca, non solo perchè giocherà il ritorno in casa ma anche perchè la sua tradizione in ambito internazionale è più consolidata, la rosa pare offrire più soluzioni e garanzie e negli ultimi anni si è visto quello che questo gruppo del Viktoria Plzen è in grado di fare. Il Partizan Belgrado dovrà provare a sfruttare questa sera il fattore campo: allo Stadion FK l’atmosfera sarà calda, l’obiettivo è quello di prendersi una vittoria senza subire gol per poi resistere nella sfida che si giocherà la prossima settimana.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Partizan Viktoria Plzen non è una delle partite trasmesse in diretta tv: i diritti sulle gare di Europa League appartengono a Sky che però ha scelto altre partite. Dunque, non ci sarà nemmeno la possibilità di una diretta streaming video, ma su Sky Super Calcio potrete assistere in tempo reale agli highlights di questa gara e delle altre che si giocano in contemporanea, attraverso il programma Diretta Gol Europa League; per le informazioni utili sulle due squadre in campo potrete in ogni caso consultare il sito ufficiale della UEFA, che trovate all’indirizzo www.uefa.com e nel quale dovrete poi selezionare l’apposita sezione dedicata all’Europa League.

IL CONTESTO

Intanto bisogna dire che entrambe le squadre non giocano da dicembre: il campionato in Repubblica Ceca vede il Viktoria Plzen in netto vantaggio su Slavia Praga e Sigma Olomouc (+14) e dunque sembra vicino il terzo titolo nelle ultime quattro stagioni - quarto nelle ultime otto. In Serbia invece il Partizan Belgrado ha mancato l’occasione di avvicinare la Stella Rossa: prima di Natale ha pareggiato 1-1 il sentitissimo derby (uno dei più caldi al mondo) ed è rimasto a nove lunghezze di distanza. Bisognerà vedere quale squadra sarà la più in forma questa sera, quando si riapriranno le danze; il Partizan si è qualificato con 8 punti nel girone B - alle spalle della Dinamo Kiev - faticando tanto e segnando poco (8 gol), mentre il Viktoria Plzen ha vinto il suo raggruppamento davanti alla Steaua Bucarest, con 12 punti e un totale di 13 reti ma anche perdendo due volte fuori casa, contro i rumeni e il Lugano. Due squadre che dunque possono migliorare qualche aspetto del loro gioco; da vedere come andranno le cose questa sera, il Partizan Belgrado nel suo stadio ha vinto due volte ma ha anche perso la partita più difficile, appunto quella contro la Dinamo Kiev (2-3).

PROBABILI FORMAZIONI PARTIZAN VIKTORIA PLZEN

Nel Partizan non ci sarà più Everton Luiz, che come sappiamo si è trasferito alla Spal; in mezzo al campo Miroslav Djukic dovrebbe puntare su Ilic, che dunque farà coppia in mezzo con Jevtovic in un 4-4-2 che prevede anche Soumah e Pantic sulle corsie, due giocatori che garantiscono un’importante spinta offensiva tanto da andare a creare una sorta di linea offensiva a quattro. Davanti Ozegovic e Tawamba partono favoriti, ma potrebbe esserci spazio anche per Jovanovic; in difesa invece il capitano Vulicevic giocherà sulla corsia destra con Antonov dall’altra parte, a protezione del portiere Stojkovic (un veterano con i suoi 34 anni) ci sarà la coppia centrale formata da Ostojic e Miletic. Il Viktoria Plzen dovrebbe essere in campo con il solito 4-2-3-1: Hruska o Kozacik in porta, Reznik e Limbersky a correre sulle fasce con Hubnik e Hejda che formano il tandem al centro della difesa. Horava e Hrosovsky fanno ottimo schermo a protezione del reparto arretrato, e danno equilibrio alla squadra in campo; Petrzela e Kopic invece hanno senso del gol e daranno una mano al trequartista Kolar, che si muoverà in posizione centrale alle spalle della prima punta. Qui un ballottaggio ancora aperto: Krmencik, 11 gol in campionato e 3 nel girone di Europa League, parte comunque favorito su Bakos.

QUOTE E PRONOSTICO

Per la partita che si gioca a Belgrado, l’agenzia di scommesse Snai ci dice che l’equilibrio la fa da padrone: leggermente favorito il Partizan, ma i valori sul segno 1 e sul segno 2 sono praticamente incollati. E’ di 2,60 la quota assegnata alla vittoria dei serbi; l’affermazione esterna del Viktoria Plzen vale invece 2,80. Come spesso accade in questi casi è il segno X - identificativo del pareggio - quello che vi permetterebbe di guadagnare la somma più alta: se nessuna delle due squadre dovesse vincere infatti la vincita sulla partita di Europa League sarebbe di 3,20 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

