Perugia Fenerbahce/ Streaming video e diretta tv,: orario e risultato live (Champions League)

Diretta Perugia Fenerbahce: info streaming video e tv. La squadra umbra punta a riprendersi la prima posizione nella classifica del girone A di Champions League.

15 febbraio 2018 Michela Colombo

La formazione di Perugia (da Facebook ufficiale)

Perugia-Fenerbahce, diretta dagli arbitri Nikolai Knizhinikov e Pavel Burkiewicz, è la partita di volley in programma oggi al Pala Evangelisti: fischio d’inizio atteso per le ore 20.30 per il quinto turno della fase a giorni della Champions League. Dopo i fasti del campionato italiano la compagine di Lollo Bernardi torna protagonista anche in europa e lo fa di fronte al proprio pubblico di casa: obbiettivo dichiarato una facile vittoria contro il fanalino di coda, che porti la Sir di nuovo in vetta. Classifica alla mano vediamo che provvisoriamente la Lube è salita al primo posto dopo il successo con il Reoselare, ma gli umbri non dovrebbe far fatica oggi a riprendersi il primo posto.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita di Champions League tra Perugia e Fenerbahce, attesa oggi per le ore 20.30 sarà visibile in diretta tv sulla tv satellitare di Sky. Appuntamento quindi al canale Fox Sport HD al numero 2024 del telecomando: diretta streaming video garantita tramite l’app Sky Go riservata ai soli abbonati.

IL CONTESTO

Di certo la sfida appare già segnata alla viglia del fischio d’inizio: sia in Europa che nel campionato italiano pare che sia davvero impossibile fermare la cavalcata degli umbri al successo. Nella Champions League infatti Perugia, alla viglia di questo turno occupava agevolmente la prima posizione con ben 4 successi rimediati e solo 4 set lasciati agli avversari nel complesso. Entusiasmante poi quanto sta facendo la formazione di Berardi in Italia: solo in Superlega, la Sir è capolista in classifica con ben 60 punti ottenuti in 22 match affrontati e vanta appena 2 KO registrati. Di tutt’altro genere i numeri segnati invece dal Fenerbahce, specie sul continente. In champions league la compagine turca è appena il fanalino di coda della classifica del girone A con 0 punti e solo 2 set vinti in tutto finora. Migliore l’andamento casalingo del Fenerbahce, che è ora seconda forza nel campionato turco, alle spalle dell'Halkbank distante però ben 9 lunghezze. Nella Division 1 la squadra gialloblu finora ha rimediato in tutto 40 punti in 19 incontri disputati, ma alla sue spalle parecchi scivoloni che porebbero costare cari a fine stagione.

