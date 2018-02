Probabili formazioni/ Borussia Dortmund Atalanta: quote e le ultime notizie live (Europa League)

Probabili formazioni Borussia Dortmund Atalanta: quote e le ultime notizie. Gasperini rischierà Caldara e Gomez in questo match di Europa League?.

15 febbraio 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Borussia Dortmund Atalanta (LaPresse)

Si accenderà questa sera alle ore 19.00 la sfida all’Signal Induna Park tra Borussia Dortmund e Atalanta, senza dubbio una delle partite più interessanti in questo turno della Europa League, a partire dalle formazioni che vedremo in campo oggi in terra tedesca. Da una parte infatti ecco la Dea, che sul continente ha dato spettacolo nella fase a gironi, facendo cadere anche qualche nome importante, ma che potrebbe fare fatica conto la corazzata tedesca; dall’altra parte del campo ecco invece i gialloneri di Stoger, costretti a giocare anche oggi a ranghi rinterri visto il lungo elenco di indisponibili. Andiamo quindi a esaminare può da vicino le scelte fatte dai rispettivi tecnici per le probabili formazioni della partita di Europa League tra Borussia Dortmund e Atalanta.

QUOTE E PRONOSTICO

Complice il fattore campo, secondo la snai il favore del pronostico per questo match di Europa League è tutto per la squadra tedesca. Controllando le quote date per l’1x2 ecco che il successo del Borussia Dortmund è stato dato a 1.70, mentre il successo dell’Atalanta è stato valutato a 4.50: pareggio fissato invece a 3.75.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LE MOSSE DI STOGER

Il gran numero di assenti e probabili indisponibili per questo match di Europa League, fa si che le scelte di Stoger per la probabile formazione giallonera siano abbastanza obbligate. Rispetto al 4-3-3 visto nell’ultimo banco di prova in Bundesliga però questa sera il tecnico austriaco potrebbe puntare sul 4-1-4-1 come modulo tattico, già visto in altre occasioni anche nel campionato tedesco. Tra i pali in ogni caso non mancherà Burki, con davanti a sè il duo di difensore centrali Sokratis e Tprak, mentre toccherà a Pisczcek e Toljian governare i corridoi più esterni. Di fronte alla difesa troverà posto solo Weigl, in cabina di regia: Kagawa e Gotze poi saranno titolari al centro in attesa del ritorno in campo di Reus, mentre ai lati dovremmo trovare Pulisc e Schurrle. Unica punta di riferimento il nuovo arrivato Batshuayi, in gol anche lo scorso sabato contro l’Amburgo.

LE SCELTE DI GASPERINI

Maggior margine di manovra invece per il tecnico dell’Atalanta Gasperini, che al confronto ha a disposizione una panchina molto più ricca a cui attingere in caso di necessità. Nell’infermeria della Dea dopo tutto rimane solo Rizzo, mentre c’è decisamente ottimismo per le condizioni di Caldara e il Papu Gomez, che in ogni caso verranno convocati e potrebbero partire dalla panchina oggi all’Induna Park. Al netto quindi di questi due dubbi ecco che l’allenatore nerazzurro punterà sui soliti titolari: il banco di prova si annuncia ben duro per l’Atalanta. Confermato il solito 3-4-1-2 ecco che i tra i pali non mancherà Berisha, con il terzetto Masiello, Toloi e Palomino a difesa dello specchio nerazzurro: probabile però l’intervento di Caldara magari nella ripresa. Pochi i dubbi nella mediana, dove a prescindere dal doppio impegno con il Campionato di Serie A, Gasperini non potrà fare a meno di Freuler e De Roon, mentre saranno Hateboer e Spinazzola a coprire le fasce più esterne. Attenzione però perché il centrocampo è proprio il settore in cui il tecnico della Dea potrebbe riservaci qualche sorpresa nel consegnare le maglie da titolari. Sulla trequarti ovviamente non mancherà Cristante, sempre più protagonista nella Dea, con Cornelius titolare e uno tra Petagna e il Papu Gomez a completare il reparto in attacco.

IL TABELLINO

BORUSSIA DORTMUND (4-1-4-1): Burki; Piszczek, Sokratis, Toprak, Toljan; Weigl; Pulisic, Kagawa, Gotze, Schurrle; Batshuayi. All. Peter Stoger.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Palomino, Masiello, Toloi; Hateboer, Freuler, De Roon, Spinazzola; Cristante; Cornelius, Petagna. All. Gian Piero Gasperini.

