Probabili formazioni/ Ludogorets Milan: quote e le ultime notizie live (Europa League)

Probabili formazioni Ludogorets Milan: quote e le ultime notizie live. Gattuso punterà sui soliti titolari anche in questa trasferta bulgara per l'Europa League.

15 febbraio 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Ludogorets Milan (LaPresse)

Ludogorets-Milan, match atteso per oggi alle ore 19.00 è il nuovo banco di prova europeo per la formazione di Gennaro Gattuso, che dopo le belle cose fatte vedere negli ultimi turni in campionato dovrà confermarsi anche in Europa League. Questa sera al Ludogorets Arena di Razgrad si accenderà la partita di andata dei sedicesimi del secondo torneo per club e ovviamente i rossoneri appaiono favorito visti anche i nomi che completano la lista della probabile formazione. A prescindere dalle quote e dei pronostici stilati alla vigilia del match, in ogni caso il Milan non potrà sottovalutare la prova in terra bulgara, dove la squadra di Dimitrov scenderà in campo dopo quasi due mesi di sosta del campione nazionale. Alla vigilia del fischio d’inizio andiamo quindi ad esaminare nel dettaglio le probabili formazioni di questa partita di Europa League tra Ludogorets e Milan.

QUOTE E PRONOSTICO

Come abbiamo annunciato prima, secondo il pronostico, i rossoneri sono i favoriti d’obbligo in questo match in terra bulgara: andiamo però ora ad approfondire le quote. Secondo il portale di scommesse snai, vediamo che nel 1x2 il successo in trasferta del Milan è stato valutato a 2.10, contro il 3.60 assegnato invece all’affermazione del Ludogorets: pareggio quotato invece a 3.35.

LE PROBABILI FORMAZIONI LUDOGORETS MILAN

LE MOSSE DI DIMITROV

In vista del match con il Milan, il tecnico del Ludogorets chiaramente punterà sui propri titolarissimi: le condizioni dopo tutto sono ottimali visto che il club è fermo da due mesi per via della sosta del campionato bulgaro. Benchè quindi nelle amichevoli Dimitrov abbia avuto la possibilità di studiare nuove soluzioni tattiche, contro i rossoneri, nettamente favorito non sono previste sorprese. Sarà quindi il classico 4-2-3-1 per il Ludogorets, che si affiderà a Broun tra i pali con davanti a sé il duo centrale Plastun-Moti: toccherò invece a Cicinho e Vasilev preoccuparsi delle corsie, vista la squalifica di Natanael. Pochi i dubbi anche in mediana ovviamente: Anicet e Goralski come al solito occuperanno il posto davanti alla difesa. Marcelinho sarà collocato sulla trequarti con davanti la prima punta Vura: confermati le altre maglie in attacco con gli esterni Lukoki e Dyakov, benchè nel settore la panchina sia ben ampia.

LE SCELTE DI GATTUSO

Come abbiamo detto la prova in terra bulgara non verrà sottovalutata in casa rossonera: Gattuso sa bene che i suoi non possono permettersi alcun errore e serve dare una forte risposta in campo anche in Europa League. Sarà quindi piena di titolari la probabile formazione rossonera per affrontare i bulgari di Dimitrovi, benchè a molti verrà chiesto un doppio sforzo. In ogni caso Gattuso non potrà fare a meno di optare per il solito 4-3-3 , dove però rivedremo in campo Calabria: di fronte a Gigio Donnarumma ecco quindi il solito duo centrale Romagnoli-Bonucci, con Rodriguez che verrà confermato come esterno. Per la mediana non ci son particolari novità rispetto alle ultime uscite: al netto del solito ballottaggio Montolivo-Biglia ecco che Kessie dovrebbe rimanere titolare (sarà squalificato in Serie A) con Bonaventura da mezz’ali. Qualche maggiore gioco è possibile invece in attacco: non convocato Kalinic, il tridente favorito al momento vede Suso Andrè Silva e Borini.

IL TABELLINO

LUDOGORETS (4-2-3-1):Broun; Cicinho, Plastun, Moti, Vasilev; Anicet, Goralski; Lukoki, Marcelinho, Dyakov; Vura. All. Dimitar Dimitrov.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, André Silva, Calhanoglu. All. Gennaro Gattuso.

