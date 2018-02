Probabili formazioni/ Napoli Lipsia: quote e le ultime novità live (Europa League)

Probabili formazioni Napoli Lipsia: quote le ultime notizie. Sarri dovrebbe optare per un ampio turnover per questo match di Europa League: Mertens assente annunciato.

15 febbraio 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Napoli Lipsia (LaPresse)

Napoli-Lipsia è la sfida di Europa League che si accenderà quesa sera al San Paolo alle ore 21.05: un banco di prova importante quindi per gli azzurri di Sarri che approdano al tabellone del secondo torneo per club del continente direttamente dai sedicesimi di finale. Visto il valore dell’avversario la partita non si annuncia affatto banale per la squadra azzurra, ma il tecnico campano dovrebbe comunque optare per un ampio turnover allo stilare la sua probabile formazione. In casa Napoli il sogno scudetto appare sempre più concreto e Sarri non vuole mettere troppo a rischio i propri favoriti, anche se di fronte stasera di troverà la squadra di Ralph Hasenhuttl, che ha grandi obbiettivi in Europa League. Andiamo quindi a scoprire le scelte dei rispettivi tecnici per le probabili formazioni di Napoli-Lipsia.

QUOTE E PRONOSTICO

Complice il fattore campo, il portali di scommesse non hanno remore nel consegnare agli azzurri il favore dei pronostici in questa particolare occasione per l’Europa League. Considerando le quote fissate alla snai per 1x2 ecco che il successo del Napoli è stato quotato a 2.05, contro il 3.50 fissato per la vittoria del Lipsia: pareggio invece valutato a 3.50.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LIPSIA

LE MOSSE DI SARRI

Come abbiamo detto, contrariamente al suo credo, Sarri avrebbe puntare su ampio turnover nel disegnare le probabili formazioni del match tra Napoli e Lipsia: tanti i titolari assenti, tra cui anche Dries Mertens, colpito da squalifica. Su chi puntare quindi senza mettere troppo a rischio il cammino azzurro in Europa League? Seguendo il solito 4-3-3 ovviamente Sarri non potrà fare a meno del solito titolare Reina, con davanti a se Tonelli che prenderà il posto di uno tra Albiol e Koulibaly. Ai lati troviamo Maggio a dare il cambio a Mario Rui, usato in campionato: Hysaj completerà il reparto difensivo. Ampio turnover poi atteso in mediana: qui il solito terzetto Allan-Jorginho-Hamsik, potrebbe lasciare spazio a un reparto composto da Diawara, Rog e Zielinki, anche se il polacco potrebbe risultare un vero jolly anche in attacco. Proprio davanti, il tecnico campano non farà a meno di Callejon e Insigne, ma toccherò a Ounas occupare l'ultimo slot libero, visto che Mertens è squalificato.

LE SCLETE DI HASENHUTTL

Di senso opposto le mosse di Ralph Hasenhuttl nel stilare la probabile formazione del Lipsia: per i tedeschi questa del San Palo potrebbe essere la partita della vita e quindi sarà 11 titolare per questo banco di prova in Europa League. Al netto degli assenti per squalifica e indisponibili per infortunio ecco quindi quali potrebbero essere le mosse del tecnico austriaco. Considerando il 4-4-2 come modulo di partenza per il club tedesco, non portebbe mancare tra i pali il titolare Gulacsi e con lui anche la coppia di difensori centrali Orban-Upamecano: toccherà poi a Laimer e Kostermann occuparsi delle corsie più esterne. Qualche sorpresa in più è attesa in mediana dove il grande assente sarà Ilsanker, squalificato per questo turno dell’Europa Lepage. Sarò quindi Kaiser a prendere il psoto del numero 13 per far coppia con Kampl: toccherà quindi a Bruma e Naby Keita prendere posto all’esterno del reparto. Sono invece ballottaggi in corso in attacco: Timo Werner pare indispensabile per Hasenhuttl, ma Poulsen rischia la maglia favore dell’ex Psg Jean Kevin Augustin.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Reina; Maggio, Tonelli, Koulibaly, Hysaj; Rog, Diawara, Zielinski; Ounas, Callejon, Insigne. All. Sarri

LIPSIA (4-4-2): Gulacsi; Laimer, Orban, Upamecano, Klostermann; Kampl, Keita, Kaiser, Bruma; Poulsen, Werner All. Hasenhuttl

