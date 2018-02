Probabili formazioni/ Steaua Bucarest Lazio: quote e le ultime notizie live (Europa League)

Probabili formazioni Steaua Bucarest Lazio: quote e le ultime notizie live. Atteso un ampio turnover sia tra i rumeni che in casa biancoceleste questa sera per l'Europa League.

15 febbraio 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Steaua Bucarest Lazio (LaPresse)

Sarà la sfida tra Steaua Bucarest-Lazio la nuova prova sul continente per la formazione di Inzaghi: fischio d'inizio fissato alle ore 21.05 in terra rumena per questo match di andata dei sedicesimi di Europa League. La squadra biancoceleste questa sera quindi sarà di nuovo protagonista per la seconda coppa europa, ma l’appuntamento arriva in un momento no in termini di risultati: sono infatti ben tre i KO rimediati dalla Lazio negli ultimi 5 incontri disputati. L’europa quindi pare un’ottima occasione per ripartire ma oggi la probabile formazione biancoceleste potrebbe non vedere qualche big, tenuto a riposo in vista dei prossimi appuntamenti di campionato. Probabile turnover anche in casa della Steaua, anzi del Fcsb secondo l’attuale denominazione: pure i rumeni paiono completamente assorbiti dai propri obiettivi nel campionato nazionale. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio le probabili formazioni di Steaua Bucarest-Lazio.

QUOTE E PRONOSTICO

A prescindere dalle scelte dei rispettivi tecnici per le probabili formazioni di questo match di Europa League, il pronostico stilato alla vigilia non esita a consegnare nelle mani di Inzaghi il proprio favore. Ecco quindi che secondo la snai nel 1x2, la vittoria dello Steaua è stata quotata a 4.25, contro il 1.87 fissato invece per il successo della Lazio: pareggio invece quotato a 3.50.

LE PROBAILI FORMAZIONI STEAUA BUCAREST LAZIO

LE MOSSE DI DICA

Come abbiamo appena annunciato lo Steaua Bucarest, oggi padrone di casa dovrà fare i conti con un calendario impegnativo: nel campionato nazionale il club sta tentando la scalata al vertice ma in Europa League ora dovrà affrontare un club impegnativo come è la Lazio. Di fronte a questa doppia necessità è possibile che il tecnico della squadra rumena possa optare per un buon turnover nello stilare la probabile formazione titolare oggi, non rinunciando comunque a qualche nome di peso. Ecco quindi che nel 4-2-3-1 previsto per lo Steaua non mancherà Nita tra i pali, mentre in difesa il reparto centrale vedrà il duo Larie-Balasa, con Eache e Momcilovic a occuparsi delle corsie più esterne. Per il reparto di fronte alla difesa Popescu e Nedelcu si giocano le maglie da titolari con Pintilli e Filip a disposizione alla panchina. Qualche movimento è poi atteso in attacco: Achim dovrebbe rimanere sulla trequarti con Man e Tanase a supporto sull’esterno. Per la prima punta si sceglierà uno tra Gnoherè e Alibec, ma con il primo per ora favorito.

LE SCELTE DI INZAGHI

Considerano gli ultimi allenamenti disputati a Formello, le scelte di Mister Inzaghi in vista del match di Europa League contro lo Steaua rimangono chiarissime e dovremmo attenderci qualche movimento importante nella probabile formazione oggi in campo. Ciò che non cambierà è il modulo della Lazio: sarà sempre 3-5-2 con il solito Strakosha chiamato a difendere lo specchio biancoceleste. Rispetto all’11 titolare pochi giorni fa in campionato, ad esempio in difesa rivedremo Caceres che con Bastos e Radu completeranno il reparto difensivo. In cabina di regia per i biancocelesti non mancherà Leiva, con Parolo e Murgia al suo fianco: toccherà quindi a Basta e Lukaku presiedere ai corridoi più esterni. Ampie novità invece per l’attacco: a riposo i soliti Luis Alberto e Ciro immobile, troppo preziosi in ottica campionato. Toccherà quindi al duo Nani-Caicedo trascinare la Lazio alla vittoria.

IL TABELLINO

STEAUA (4-2-3-1): Nita; Enache, Larie, Balase, Momcilovic; Popescu, Nedelcu; Man, Achim, Tanase; Gnoheré. Allenatore: Nicolae Dica.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Caceres, Bastos, Radu; Basta, Parolo, Leiva, Murgia, Lukaku; Nani; Caicedo. Allenatore: Simone Inzaghi.

