Pronostici Europa League/ Le quote e le scommesse delle partite (Andata sedicesimi)

Pronostici Europa League: quote e scommesse per le partite di andata dei sedicesimi. Occhi puntati sulle 4 italiane, Lazio, Atalanta, Milan e Napoli oggi in campo.

15 febbraio 2018 Michela Colombo

Pronostici Europa League (LaPresse)

L’Europa League torna protagonista in questo giovedì 15 febbraio 2018: proprio stasera infatti si accenderanno le sfide di andata dei sedicesimi di finale. Andiamo quindi a vedere i pronostici legati alle migliori squadre che hanno avuto acceso a questa parte del tabellone del secondo torneo per club sul continente. Protagoniste d’eccezione ovviamente le italiane, ben 4, ovvero Lazio, Milan e Atalanta, che hanno superato in maniera brillante la fase a gironi e il Napoli, che invece arriva ora dalla Champions League. Prima però di esaminare nel dettaglio quote e scommesse, ricordiamo brevemente il programma per questo turno: deo l’anticipo traStella Rossa e Cska Mosca andata in scena lo scorso 13 febbraio, ecco che il primo fischio d’inizio è atteso per le ore 17.00 per la sfida tra Astana e Sporting. Alle ore 19.00 avranno inizio invece ben 7 partite mentre le restanti 7 sfida di accenderanno alle ore 21.05. Andiamo quindi ad esaminare i pronostici stilati dalla nostra redazione per alcune delle partite previste oggi, con particolare attenzione ovviamente agli impegni dei club italiani in questo turno di Europa League.

PRONOSTICO LUDOGORETS MILAN

Nonostante il fattore campo avverso il pronostico per questo match di Europa League pare arridere alla squadra rossonera, che pure in campionato sta dando buoni segnali davvero incoraggianti. La squadra di Gattuso però ora dovrà dimostrare anche sul banco di prova europeo le belle cose viste finora, riuscendo anche a gestire in maniera brillante in un calendario davvero intenso. Da sottolineare però che se il Milan arriva a un periodo davvero pieno di impegni, non così il Ludogorets, che scenderà in campo riposato dopo la sosta del campionato nazionale.

PRONOSTICO DORTMUND ATALANTA

Nonostante quanto fatto finora dall’Atalanta in Europa, per questo match atteso al Signal Induna Pay il pronostico è tutto per la squadra tedesca, che pure scenderà in campo a ranghi ristretti per via dei tanti indisponibili. In ogni caso i tedeschi, benchè favoriti, di sicuro dovranno faticare non poco contro la Dea, che ha già fatto saltare nomi importanti pure sul continente. Da ricordare però che l’ultimo testa a testa tra i due club, avvenuto in agosto in amichevole,il tabellone del risultato aveva arriso proprio ai nerazzurri.

PRONOSTICO STEAUA BUCAREST LAZIO

Benchè la compagine biancoceleste rimanga molto concentrata sui propri obiettivi in campionato, non per questo Inzaghi e i suoi sottovaluteranno la partita di oggi in terra rumena, a prescindere al pronostico. Sulla carta in ogni caso la Lazio appare favoritissima a una vittoria corsara oggi in casa dello Steaua Bucarest, benchè questa abbia registrato ottimi risultati negli ultimi incontri disputati. Non cosi i laziali, che negli ultimi cinque match hanno rimediato ben 3 KO: quale migliore occasione dell’Europa League però per rilanciarsi e ritrovare il successo che manca dallo scorso 24 gennaio?.

PRONOSTICO NAPOLI LIPSIA

Sarà certamente una sfida particolare quella del San Paolo: se da una parte per i tedeschi questa potrebbe essere la partita della vita contro una delle più grandi in Europa, dall’altra parte è assai probabile che invece Sarri abbia mollato il colpo sul continente. Problemi di approccio a parte in ogni caso gli azzurri sono favoritissimi oggi sul Lipsia: fattore campo (sempre decisivo per i campani) e valore di rosa fanno pendere la bilancia da parte dei padroni di casa, anche in caso di ampio turnover.

