Real Sociedad-Salisburgo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Real Sociedad-Salisburgo info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, in campo oggi per i sedicesimi di Europa League allo Estadio Municipal

Real Sociedad, i giocatori baschi (LaPresse)

Real Sociedad-Salisburgo, diretta dall'arbitro scozzese Bobby Madden e match in programma questa sera (ore 19.00) presso lo “Estadio Municipal de Anoeta” di San Sebastian, è uno degli accoppiamenti più equilibrati del tabellone dei sedicesimi della Europa League 2017/2018 e metterà per la prima volta di fronte, in questa gara di andata, la formazione basca guidata da Eusebio Sacristan e quella austriaca di Marco Rose peraltro al loro primo “incrocio” continentale assoluto, dal momento che in precedenza non hanno mai incrociato... i tacchetti in nessuna coppa.

Real Sociedad e Salisburgo provengono entrambe dalla fase a gironi dell’Europa League e hanno avuto dunque la fortuna di essere sorteggiate non con delle formazioni “retrocesse” dalla Champions. Per quanto riguarda i biancoblu padroni di casa, inseriti nel Gruppo L, sono arrivati secondi alle spalle dello Zenit San Pietroburgo (16 punti), staccati di quattro lunghezze, ma precedendo agevolmente Rosenborg e Vardar dopo aver staccato il pass per i sedicesimi con largo anticipo. Gli austriaci di Rose, campioni in carica in patria, invece hanno vinto il proprio Girone I, strappando la prima piazza pure al quotatissimo Olympique Marsiglia (12 punti per la squadra della Red Bull e 12 per i francesi), nonché gli outsider Konyaspor e Vitoria Guimaraes.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile seguire la diretta tv integrale della partita Real Sociedad Salisburgo, gli abbonati Sky sul canale 206 (Sky Super Calcio HD) potranno comunque seguire aggiornamenti e gol in diretta in 'Diretta Goal Europa League', visibile anche in diretta streaming video via internet sul sito skygo.sky.it.

IL CONTESTO

Vediamo in quali condizioni di forma si presentano Real Sociedad e Salisburgo a questa gara di andata dei sedicesimi di finale che potrebbe indirizzare in un senso o nell’altro le rispettive stagioni. I baschi padroni di casa non vengono da un periodo propriamente fortunato, dal momento che sono stati in serie negativa da tre match (tre sconfitte consecutive), che diventano quattro KO in cinque uscite se si conta anche il 5-2 subito dal Real Madrid al Bernabeu: l’unico sorriso è arrivato il 2 febbraio scorso contro il Deportivo La Coruna (5-0). A differenza degli spagnoli che navigano nelle parti basse della Liga, gli austriaci invece guidano anche quest’anno la Fussball Bundesliga locale e hanno ottime chance di rivincerla: le ultime cinque gare hanno visto gli uomini di Rose collezionare prima tre pareggi consecutivi e poi, di recente, due vittorie di fila, l’ultima ottenuta battendo 0-1 fuori casa l’Altach.

PROBABILI FORMAZIONI REAL SOCIEDAD SALISBURGO

Per quanto riguarda le probabili formazioni che scenderanno in campo, ecco quali potrebbero essere gli schieramenti scelti da Sacristan e Rose rispettivamente per Real Sociedad e Salisburgo. I baschi dovrebbero giocare con un 4-3-3 a trazione offensiva e in cui Rulli sarà il portiere titolare, dietro una linea difensiva a quattro in cui figureranno Odriozola, Elustondo, Navas e De La Bella. In mediana, la regia sarà affidata a Prieto, con il mastino Illaramendi e Zurutuza ai suoi fianchi, mentre il tridente offensivo vedrà Canale, Oyarzabal e Juanmi.

Gli austriaci, invece, dovrebbero rispondere con un 4-3-1-2 schierato a rombo: ci sarà Walke tra i pali, con Lainer, Pongracic, Onguene e Ulmer a formare il pacchetto difensivo. A centrocampo, ecco Berisha come vertice basso, mentre Samassekou e Schlager saranno le mezze ali; infine, Minamino fungerà da vertice alto del rombo da rifinitore alle spalle del tandem d’attacco Sabbuer-Hwang.

LA CHIAVE TATTICA

Quali potrebbe essere gli spunti capaci di sovvertire il canovaccio di Real Sociedad-Salisburgo, match che almeno sulla carta si presenta abbastanza equilibrato. Nelle fila basche, Sacristan farà affidamento innanzitutto a degli automatismi mandati a memoria dei suoi, con l’ex Real Madrid Illaramendi che dovrà garantire copertura e corsa per consentire al tridente avanzato di non sobbarcarsi anche un lavoro di copertura. Gli austriaci, dal canto loro, sono da sempre una fucina di giovani talenti che poi prendono il volo verso al Bundesliga tedesca o altri campionati importanti: dunque occhio al trio d’attacco tutto formato da calciatori tutti sotto i 25 anni, vale a dire il sudcoreano Hwang, l’israeliano Dabbur e, alle loro spalle, il rifinitore giapponese Minamino.

QUOTE E PRONOSTICO

Spulciando tra le quote che i bookmakers propongono in vista di Real Sociedad-Salisburgo, si nota come alla vigilia i favori del pronostico siano riservati comunque ai baschi che, pur se in crisi in campionato, si fanno forse preferire per blasone e fattore-campo. Infatti, ad esempio, l’agenzia di betting Snai quota a solo 1.80 il successo degli uomini di Sacristan, mentre il segno “2” è dato a 4.50 da Bwin; chi invece volesse rischiare, puntando sul pareggio per avere un ottimo “moltiplicatore” per la propria schedina, può prendere in considerazione Unibet che pagherebbe 3.85 volte la somma giocata. Infine, sul versante di Under e Over, si segnala che sempre Unibet quota a 2.05 una gara da Under (ovvero con meno di tre gol realizzati al fischio finale), laddove invece GiocoDigitiale propone solo 1.80 per l’evenienza opposta.

