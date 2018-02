Risultati Europa League/ Diretta gol live score: sedicesimi, le partite d'andata

Risultati Europa League diretta gol live score, le partite d'andata dei sedicesimi. Oggi in campo anche le quattro italiane Atalanta, Lazio, Milan e Napoli

15 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Risultati Europa League - LaPresse

Dopo l’assaggio di martedì, quando l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League ci ha già proposto Stella Rossa-Cska Mosca, oggi giovedì 15 febbraio entra definitivamente nel vivo il primo appuntamento con la fase ad eliminazione diretta della seconda competizione europea. Come sempre, il giovedì di Europa League sarà intensissimo e ci proporrà la bellezza di quindici partite, delle quali la prima già alle ore 17.00 per esigenze di fuso orario, cioè Astana-Sporting Lisbona. Altre sette partite, fra le quali le prime due italiane, sono invece in programma alle ore 19.00: Borussia Dortmund-Atalanta, Ludogorets-Milan, Nizza-Lokomotiv Mosca, Olympique Marsiglia-Sporting Braga, Ostersund-Arsenal, Real Sociedad-Salisburgo e Spartak Mosca-Athletic Bilbao. Le sette partite rimanenti, fra le quali le ultime due italiane in lizza in questa Europa League, avranno invece inizio alle ore 21.05: Aek Atene-Dinamo Kiev, Celtic-Zenit San Pietroburgo, Copenaghen-Atletico Madrid, Lione-Villarreal, Napoli-Lipsia, Partizan-Viktoria Plzen e Steaua Bucarest-Lazio.

SEDICESIMI EUROPA LEAGUE: LE PARTITE DELLE ITALIANE

Alle ore 19.00 dunque scenderanno in campo Atalanta e Milan. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini hanno scritto pagine storiche per la Dea vincendo un difficilissimo girone che comprendeva Lione, Everton e Apollon Limassol con quattro vittorie e due pareggi: i sorteggi però continuano ad essere maligni per l’Atalanta, che così adesso deve vedersela nei sedicesimi contro il Borussia Dortmund, avversario di immensa esperienza internazionale in arrivo dalla Champions League. Di nuovo sarà una sfida affascinante e impegnativa, l’Atalanta proverà a regalarsi e regalare ai suoi tifosi una nuova impresa. Il Milan invece come ‘premio’ per la vittoria del proprio girone ha avuto un’avversaria sulla carta decisamente più abbordabile, i bulgari del Ludogorets: un vantaggio che gli uomini di Gennaro Gattuso dovranno adesso sfruttare nel migliore dei modi.

In prima serata invece ecco Napoli e Lazio. Per i partenopei naturalmente essere in Europa League è una delusione, come per tutte le squadre ‘retrocesse’ dalla Champions League. Gli uomini di Maurizio Sarri adesso diventano sicuramente una delle grandi favorite per il successo finale della Europa League, ma può pesare la priorità che andrà sicuramente alla lotta scudetto, senza dimenticare che i tedeschi del Lipsia saranno un ostacolo certamente impegnativo. Infine la Lazio, certamente favorita contro la Steaua Bucarest: gli uomini di Simone Inzaghi però dovranno tornare a marciare come avevano fatto fino a poco tempo fa, in questo caso potrebbero anche sognare in grande, sempre a patto di reggere fino al termine della stagione il doppio impegno.

RISULTATI EUROPA LEAGUE, ANDATA SEDICESIMI

Ore 17.00

Astana-Sporting Lisbona

Ore 19.00

Borussia Dortmund-Atalanta

Ludogorets-Milan

Nizza-Lokomotiv Mosca

Olympique Marsiglia-Sporting Braga

Ostersund-Arsenal

Real Sociedad-Salisburgo

Spartak Mosca-Athletic Bilbao

Ore 21.05

Aek Atene-Dinamo Kiev

Celtic-Zenit San Pietroburgo

Copenaghen-Atletico Madrid

Lione-Villarreal

Napoli-Lipsia

Partizan-Viktoria Plzen

Steaua Bucarest-Lazio

