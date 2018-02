Roma, Monchi/ “Chiedo ai tifosi di avere fiducia, Totti valeva quanto Messi, Florenzi resterà”

Roma, parla Monchi: “Chiedo ai tifosi di avere fiducia, Totti valeva quanto Messi, Florenzi resterà”. Il direttore sportivo dei giallorossi ha parlato ai microfoni di Sky Sport

Francesco Totti, ex capitano della Roma - LaPresse

Torna allo scoperto il direttore sportivo della Roma, Monchi. Il dirigente giallorosso è stato spesso e volentieri criticato da addetti ai lavori e dai tifosi capitolini, per via di un mercato non proprio esaltante. Gli arrivi estivi, salvo il rientro alla base di Pellegrini e l’acquisto di Kolarov, sono stati praticamente un flop, ed inoltre sono stati ceduti pezzi da 90 come ad esempio Salah, ma anche Paredes ed Emerson Palmieri. L’ex Siviglia chiede comunque pazienza ai propri tifosi: «Ai tifosi giallorossi chiedo di avere un po' di fiducia nel mio lavoro. So bene che non vogliono più sentir parlare di promesse, progetti, plusvalenze e che vogliono i risultati, vincere trofei, ma dobbiamo prima di tutto gestire la società, in modo da trovare la strada giusta per arrivare a vincere con continuità, e non una volta soltanto».

SALAH, TOTTI E FLORENZI

Si parla più nello specifico delle varie trattative di mercato, a cominciare dalla cessione di Salah, venduto al Liverpool per una cifra che ora come ora appare quasi ridicola: «In quel momento avevamo bisogno di vendere, alla fine potrebbero entrarci 50 milioni con i bonus. I casi di Neymar e Mbappé hanno fatto saltare il mercato, anche io penso che il prezzo poteva essere migliore, ma quei soldi ci hanno dato la possibilità di fare altre operazioni». Chi invece non partirà sicuramente è Florenzi: «Resterà a vita nella Roma? Magari, lui è romanista nel cuore e sono convinto che rimarrà qui tanti anni». Chiusura dedicata a Francesco Totti, e ai famosi 200 milioni di euro di valore: «Se avrei venduto Francesco Totti per 200 milioni? Eh, non lo so... Io penso che varrebbe di più, oggi sarebbe al livello di Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Kane».

© Riproduzione Riservata.