Roma, Strootman/ "Ho rinnovato per rimanere qui a lungo, ma Juventus e Napoli non vendono per forza come noi"

15 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Roma, Strootman - La Presse

Kevin Strootman giura amore eterno alla Roma e spera di rimanere in giallorosso ancora a lungo. Il centrocampista olandese ha parlato a Sky Sport sottolineando: "Sto bene qui e ho rinnovato per questo motivo. Se vinci qualcosa qui è davvero speciale, ma quest'anno possiamo puntare solo alla Champions League e sarà difficilissimo. Ho fiducia nella società, però è difficile perché non siamo un club che compra e a differenza di Juventus e Napoli siamo anche costretti a vendere vedi Salah, Rudiger, Benatia, Parades e Pjanic che sono andati via. Io ho comunque tanta fiducia nel progetto di James Pallotta". Il centrocampista si è detto anche fiducioso in vista della lotta per la Champions League: "Lottiamo per il terzo posto, altrimenti ci prenderemo il quarto. Purtroppo al momento non siamo competitivi per dire la nostra con Juventus e Napoli, ma almeno in Champions dobbiamo entrare per forza". Staremo a vedere se la squadra capitolina riuscirà a fare il salto di qualità.

LA STAGIONE DELLA LAVATRICE

La Lavatrice è tornata a girare, perché a Roma Kevin Strootman fin dalla sua prima stagione lo chiamano così. Il centrocampista olandese ha dimostrato di essere calciatore vero e nonostante non sia ancora tornato quello di prima dell'infortunio è lui il vero leader del centrocampo della squadra capitolina. Il centrocampista olandese classe 1990 ha collezionato in questa stagione 1541 minuti suddivisi tra Coppa Italia, Champions League e Serie A. Rispetto alle scorse stagioni ha segnato di meno, appena un gol fatto, ma ha dimostrato di essere una presenza più importante in mezzo al campo. Impiegato indifferentemente come mezzala destra o sinistra, predilige giocare comunque su quella mancina soprattutto quando dall'altra parte c'è il ninja Radja Nainggolan. Kevin Strootman è pronto quindi a vivere un finale di stagione molto importante per permettere alla sua squadra di arrivare alla qualificazione alla prossima Champions League.

