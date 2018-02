Spartak Mosca-Athletic Bilbao/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato

Diretta Spartak Mosca Athletic Bilbao info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, in campo oggi per i sedicesimi di Europa League alla Otkrytie Arena

Spartak Mosca, un'esultanza dei giocatori (LaPresse)

Spartak Mosca-Athletic Bilbao, diretta dall'arbitro francese Benoit Bastien e in programma questa sera (ore 19.00) presso l’avveniristica “Otkrytie Arena” della capitale russa, è uno degli incroci più interessanti del tabellone dei sedicesimi di finale dell’attuale edizione dell’Europa League. Di fronte, infatti, si troveranno due possibili outsider e che, pur avendo non tantissime chance di vincere la coppa, possono provare quantomeno a farsi strada fino alle semifinali. Da una parte infatti ci sono i russi allenati da Massimo Carrera, campioni in patria l’anno scorso che quest’anno hanno militato in Champions fino allo scorso autunno; i rivali, dal canto loro, sono oramai degli “ospiti” fissi di questa rassegna e, allenati da Cuco Ziganda, vogliono provare a raggiungere quell’obbiettivo che negli anni scorsi è sempre sfumato.

Infatti, Spartak Mosca e Athletic Bilbao sono due delle squadre più forti di questi sedicesimi di Europa League anche in virtù del loro rispettivo percorso nelle coppe. I biancorossi di Carrera, come detto, sono reduci dall’eliminazione dalla principale manifestazione calcistica continentale: sorteggiati nel girone con Liverpool, Siviglia e Maribor, non sono riusciti a sovvertire le gerarchie, finendo comunque terzi davanti agli sloveni e strappando il pass per il ripescaggio in questa fase finale dell’Europa League 2018. La formazione quasi interamente autoctona dei Paesi Baschi, invece, è approdata ai sedicesimi vincendo il Girone J, seppure a pari punti (11) con i sorprendenti svedesi dell’Ostersund, e precedendo di cinque lunghezze Zorya e di sei l’Hertha Berlino, vera delusione del raggruppamento.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Spartak Mosca Athletic Bilbao sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky che detiene i diritti per trasmettere tutta l’Europa League: l’appuntamento sarà su Sky Calcio 3 (numero 253), oltre che in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go per chi non potesse mettersi davanti a un televisore.

IL CONTESTO

Ma come si presentano Spartak Mosca e Atheltic Bilbao a questo appuntamento di coppa, tenendo conto che nei rispettivi campionati potrebbero mancare i rispettivi obiettivi (i russi sono terzi ma difficilmente si riconfermeranno campioni, mentre i baschi navigano in cattive acque e al momento è difficile che tornino in Europa anche l’anno prossimo)? Per quanto riguarda i biancorossi di Carrera, il borsino delle ultime cinque uscite ufficiali parla di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta: a dire il vero, complice la sosta del campionato a queste latitudini, va ricordato che due vittorie e un pari riguardano la Premier Liga russa, mentre un umiliante 7-0 subito dal Liverpool lo scorso dicembre fa riferimento proprio al suddetto girone di Champions. Non si sorride molto nemmeno in casa spagnola, dove gli uomini di Ziganda hanno racimolato solo quattro punti in cinque gare, frutto di altrettanti pareggi e pure di una brutta sconfitta sul campo del Girona il 4 gennaio.

PROBABILI FORMAZIONI SPARTAK MOSCA ATHLETIC BILBAO

Vediamo quali saranno, fra turnover e possibili sorprese, le scelte di Carrera e Ziganda in vista del delicato match d’andata tra Spartak Mosca e Athletic Bilbao. I russi scenderanno in campo col solito 4-2-3-1 in cui Selikhov sarà confermato in porta, mentre la linea difensiva a quattro vedrà schierati, da destra a sinistra, Zobnin, Kutepov, Tasci ed Eshchenko. A centrocampo, Glushakov e Fernando faranno da diga, mentre i tre frombolieri dietro l’unica punta Adriano saranno Malgarejo, Samedov e Promes.

Per quanto riguarda i baschi, il tecnico biancorosso dovrebbe optare per un 4-2-3-1 molto flessibile tatticamente in cui Kepa giocherà in porta, protetto da una retroguardia formata da De Marcos, Alvarez, Martinez e Saborit. Le menti davanti alla difesa saranno Iturraspe e Rico, mentre Garcia giocherà in posizione di trequartista dietro Aduriz, con Williams e Susaeta larghi in fascia.

LA CHIAVE TATTICA

Una delle possibili “chiavi” di lettura tattiche di questa sfida tra Spartak Mosca e Athletic Bilbao che si presenta, almeno sulla carta, equilibrata, sta soprattutto nel settore mediano del campo: i russi, infatti, possono vantare un duo tutto muscoli e fosforo composto da Glushakov e Fernando, senza dimenticare l’imprevedibilità di Promes sulla trequarti. Gli ospiti, invece, hanno tra le loro frecce Williams (oggetto del desiderio di molte big europee) e Susaeta, pronti a rifornire in attacco l’inossidabile Aduriz.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto concerne, in conclusione, l’ambito delle scommesse e dei pronostici, sembra che nel confronto tra Spartak Mosca e Athletic Bilbao i favori vadano decisamente ai russi: infatti, il segno “1” è dato a 2.45 da Bwin, mentre è quotata a 3.10, sempre da Bwin, la vittoria esterna degli spagnoli; il pareggio, invece, renderebbe 3.35 volte la giocata se si scommette con Unibet. Sul fronte delle puntate su Under e Over, si segnale come una che si chiudesse con meno di tre gol è data a 1.78 da Unibet, mentre scommettere su un match ricco di reti con Bet365 pagherebbe 2.07 volte la somma.

