Video/ Alessandria Renate (1-0): highlights e gol della partita (Coppa Italia Serie C - quarti)

L’Alessandria vince 1-0 in casa contro il Renate e avanza al turno successivo di Coppa Italia Serie C. Decide il gol siglato in apertura di gara da Fischnaller. Dopo questo risultato sarà l’Alessandria ad affrontare il Pontedera nel doppio confronto di semifinale. Andata in Piemonte il 21 febbraio, ritorno in Toscana il 7 marzo.

SINTESI PRIMO TEMPO

Michele Marcolini schiera i grigi con il 4-3-3. In porta Vannucchi, linea difensiva composta da Celjak, Piccolo, Giosa e Fissore. A centrocampo Nicco, Ranieri e Gatto. In attacco Fischnaller, Chinellato e Sestu. Il Renate risponde con il 4-3-1-2. Tra i pali Cincilla, in difesa Anghileri, Di Gennaro, Teso e Vannucci. In mediana Fietta, Pavan e Scaccabarozzi, in attacco Palma, in supporto di De Luca e Gomez. Arbitra il signor Zanonato di Vicenza. A inizio gara il gioco si concentra soprattutto in mezzo al campo. Le due squadre propongono un ottimo livello agonistico. De Luca prova a impegnare la difesa alessandrina ma non trova alcun compagno in assistenza. Al primo vero affondo i padroni di casa sbloccano il risultato. Gran numero di Sestu sulla destra, completato da una pennellata per la testa di Fischnaller il quale anticipa tutti e batte Cincilla. Alessandria in vantaggio al 15esimo minuto di gioco. Rischia qualcosa il Renate su un traversone di Fischnaller per Sestu, ma la difesa ospite si salva. Problemi intanto per Chinellato. La punta dell'Alessandria cede il posto a Gonzalez. Cambia la disposizione dell’Alessandria dopo la sostituzione. Ora Fischnaller è al centro del tridente, mentre l’argentino operar sulla sinistra. Prova subito dalla grande distanza l’argentino. Cincilla blocca a terra. Al 27esimo il Renate va vicino al pari. Fissore pasticcia e perde la sfera, Scaccabarozzi tenta il tiro cross da destra, smanacciato a fatica da Vannucchi. Primo ammonito del match. si tratta di Gomez, intervenuto irregolarmente ai danni di Piccolo. Ancora le pantere: bel cross di Palma per la testa di De Luca la cui deviazione aerea da distanza ravvicinata sfiora la traversa. Nel finale chance anche per i grigi. Sugli sviluppi del corner palla a Gonzalez che calcia. Sulla traiettoria si trova Giosa e la sfera finisce a fil di palo.

SINTESI SECONDO TEMPO

La ripresa comincia con i 22 che hanno chiuso il primo tempo. Subito una chance per il Renate: nuovo scivolone di Fissore che apre la strada a Fietta il quale tenta un cross senza pretese. Vannucchi, per poco, non si fa sorprendere con la palla che sbatte addirittura contro il palo. Risponde Fischnaller con una conclusione bloccata da Cincilla. Secondo cambio per l’Alessandria. Barlocco subentra a Fissore sulla fascia sinistra. Al 54esimo De Luca parte sul filo del fuorigioco e si trova a tu per tu con Vannucchi, il quale respinge. Nicco, poi, allontana non senza apprensione. Ammoniti nel frattempo Gatto e Scaccabarozzi. Palma ci prova dalla distanza, palla fuori di mezzo metro. Sempre aggressivo il Renate. Primo cambio per il Renate in chiave offensiva. Fietta lascia il posto al Lunetta. Si rivede l’Alessandria. Filtrante di Ranieri per Fischnaller che arriva al tiro. Cincilla para a terra. Rispondono gli ospiti. Anghileri riceve una palla a limite, dopo una respinta della difesa di casa. Il destro del capitano del Renate finisce altissimo. Occasione per i piemontesi: punizione calciata benissimo da posizione defilata di Fischnaller, vola Cincilla per deviare in corner. Arriva nel frattempo il terzo cambio per l’Alessandria. Entra Gazzi al posto di Ranieri. Bella triangolazione dell’Alessandria con Sestu protagonista. Difesa ospite che salva in fallo laterale. Ci riprova ancora Fischnaller dopo essersi girato in bello stile. Il suo sinistro finisce però a lato. Tra le fila del Renate entra intanto Finocchio al posto di Scaccabarozzi. Il Renate spinge ma senza riuscire a concludere. Nel finale secondo giallo per Gatto che entra a gomito alto. Alessandria che chiude in inferiorità numerica.

