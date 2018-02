Video/ Real Madrid Psg (3-1): highlights e gol della partita (Champions league - ottavi)

Video Real Madrid Psg (risultato finale 3-1): highlights e gol della partita valida per gli ottavi della Champions League. Decisiva doppietta di Cristian Ronaldo!.

15 febbraio 2018 Alessandro Rinoldi

Video Real Madrid Psg (LaPresse)

Allo Stadio Santiago Bernabeu il Real Madrid batte in rimonta il Paris Saint-Germain per 3 a 1. Nel primo tempo gli ospiti erano riusciti a portarsi in vantaggio al 33' con Rabiot, approfittando di un regalo di Nacho e Modric, ma Cristiano Ronaldo era riuscito a pareggiare prima dell'intervallo su calcio di rigore, quando al 45' Lo Celso aveva atterrato irregolarmente Kroos nella propria area. Nel secondo tempo è sempre Ronaldo ad essere decisivo con la doppietta dell'83' propiziata dall'errore di Areola sul lancio del neo entrato Asensio, protagonista pure all'86' sfornando l'assist per il tris finale di Marcelo. Il risultato di questa sera pone senza dubbio il Real Madrid in una posizione migliore di quella del Paris Saint-Germain in vista della partita di ritorno al Parco dei Principi, dove si deciderà quale compagine potrà accedere ai quarti di finale della Champions League.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come quella di questa sera sia stata una gara sostanzialmente equilibrata, a cominciare dal possesso palla diviso equamente al 50%. In palleggio il Real Madrid ha saputo essere comunque più preciso, visto l'84% contro l'81% di passaggi completati con 261 su 312 e 234 su 290, oltre ad aver recuperato più palloni, 46 a 42. In fase offensiva stesso discorso in favore delle merengues, 4 tiri fuori misura per parte ma 8 a 4 le conclusioni nello specchio. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, il Psg è stata la squadra più fallosa a fronte del 16 a 14 negli interventi irregolari commessi e l'arbitro italiano Gianluca Rocchi ha estratto il cartellino giallo 6 volte ammonendo rispettivamente Isco e Nacho da un lato, Neymar, Lo Celso, Rabiot e Meunier dall'altro.

CLICCA QUI PER IL VIDEO REAL MADRID PSG (3-1): HIGHLIGHTS E GOL (uefa.com)

© Riproduzione Riservata.