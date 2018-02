ATP ROTTERDAM 2018/ Roger Federer e Andreas Seppi: streaming video e diretta tv (quarti di finale)

ATP Rotterdam 2018, Roger Federer e Andreas Seppi hanno raggunto i quarti di finale. Il tennista altoatesino potrebbe sfidare il campione svizzero alle semifinali.

16 febbraio 2018 Fabio Morasca

ATP Rotterdamo 2018, Seppi e Federer ai quarti (Web)

A Rotterdam, nei Paesi Bassi, si sta svolgendo l'ABN AMRO World Tennis Tournament 2018, l'ATP 500 di Tennis che si concluderà il prossimo 18 febbraio con la finale. Nel torneo singolare maschile troviamo il numero 2 al mondo Roger Federer e il nostro Andreas Seppi. Proprio per quanto riguarda quest'ultimo, il tennista altoatesino è reduce da una vera e propria impresa che gli ha consentito l'accesso ai quarti di finale e la possibilità di sfidare proprio Federer in caso di passaggio del turno. Andreas Seppi, infatti, ha battuto in due set, il numero 4 al mondo Alexander Zverev, che ovviamente era il favorito alla vigilia dell'incontro, con il punteggio finale di 6-4, 6-3, in un'ora e 19 minuti di gioco. Ai quarti di finale, Seppi sfiderà il tennista russo Daniil Medvedev mentre Roger Federer sarà impegnato nel match che lo vedrà contrapposto al tennista olandese Robin Haase. Prima di arrivare ai quarti di finale, oltre a Zverev nel match valido per il secondo turno, Andreas Seppi aveva battuto anche il tennista portoghese João Sousa nel match valido per il primo turno, terminato con il punteggio finale di 2-1 (6-4; 1-6; 6-2).

SEPPI: QUINTO SUCCESSO CONTRO UN TOP 5

Per Andreas Seppi, si è trattata della quinta volta in carriera per quanto riguarda un successo ai danni di un top 5. I quattro precedenti erano i seguenti: vittoria contro Hewitt nel 2004, successo contro Nadal nel 2008 e due vittorie nel 2015, contro Federer e Nishikori. Per quanto concerne sempre l'ATP di Rotterdam, Seppi, numero 81 nel ranking, era stato ripescato come lucky loser mentre, invece, Alexander Zverev era la terza testa di serie del torneo. Per quanto riguarda il percorso di Roger Federer nell'ATP di Rotterdam, invece, il tennista svizzero, già vincitore quest'anno dell'Australian Open, ha battuto, nell'ordine, il tennista belga Ruben Bemelmans, proveniente dalle qualificazioni, al primo turno con il punteggio finale di 6-1, 6-2 e il tennista tedesco Philipp Kohlschreiber al secondo turno, con il punteggio finale di 7-6, 7-5. Con l'eliminazione prematura di Alexander Zverev, Federer resta il favorito assoluto di questo torneo con il quale potrebbe riconquistare la posizione numero 1 nel ranking.

LA PARTE BASSA DEL TABELLONE

Per quanto riguarda la parte bassa del tabellone, invece, ai quarti di finale, troviamo anche Tomáš Berdych, impegnato nel match contro David Goffin, e Grigor Dimitrov, che si confronterà ai quarti di finale con Andrej Rublëv. Il tennista ceco è approdato ai quarti di finale dopo aver battuto il tennista tedesco Miša Zverev al primo turno, con il risultato finale di 7-5, 6-3, e il tennista serbo Viktor Troicki al secondo turno, con il risultato finale di 6-1, 6-2. Il tennista bulgaro, invece, ha raggiunto i quarti di finale dell'ATP di Rotterdam dopo aver avuto la meglio sul tennista giapponese Yuichi Sugita al primo turno, con il punteggio finale di 6-4, 7-6, e sul tennista serbo Filip Krajinovic al secondo turno, con il risultato finale di 7-6, 7-5. Per la cronaca, Haase, sfidante di Federer, ha battuto nei turni precedenti de Bakker e Griekspoor, Medvedev, nei turni precedenti, ha avuto la meglio su Muller e Herbert, Goffin, invece, ha già battuto Mahut e Lopez mentre Rublev ha già vinto contro Pouille e Džumhur.

ATP ROTTERDAM 2018 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Per quanto riguarda la copertura televisiva dell'ATP di Rotterdam, il torneo sta andando in onda su Super Tennis, canale 64 del digitale terrestre e canale 224 di Sky. Il programma di venerdì 16 febbraio 2018 su Super Tennis sarà il seguente: Tomas Berdych contro David Goffin a partire dalle ore 12:30, Andrey Rublev contro Grigor Dimitrov a partire dalle ore 14, Roger Federer contro Robin Haase a partire dalle ore 19:30 e Andreas Seppi contro Daniil Medvedev a partire dalle ore 21:30.

© Riproduzione Riservata.