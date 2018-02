Alfedena, Campionati italiani sci di fondo 2018/ 210 atleti in lotta per il titolo di campione Under 16

Alfedena, Campionati italiani sci di fondo 2018, 210 atleti in lotta per il titolo di campione Under 16. A partire da oggi, tre giorni di sci sui monti abruzzesi: ecco il programma

Al via i campionati italiani di sci under-16

Iniziano oggi, ad Alfadena in Abruzzo, i campionati italiani di sci di fondo 2018, categoria Allievi. Si sfideranno sulle nevi del centro Italia, ben 210 atleti, tutti rigorosamente al di sotto dei 16 anni. I ragazzi che prendono parte al torneo provengono da ogni parte d’Italia, anche se le due regioni più rappresentate sono ovviamente il Trentino Alto Adige e la Valle d’Aosta. Presenti anche sei giovani “di casa”, provenienti appunto dall’Abruzzo. Il campionato durerà tre giorni, e si svolgerà sul Pianoro Campitelli, fra i Monti della Meta e la Valle del Sangro, che per l’occasione è stato ovviamente tirato a lucido, con tanto di neve artificiale da inizio mese, viste le poche precisazioni avvenute in queste zone negli scorsi giorni. La cerimonia d’apertura inizierà fra meno di due ore, e precisamente alla ore 16:30, con annesso sfilata nel centro storico di Alfadena.

IL PROGRAMMA DELLA TRE GIORNI

Stamattina si è invece tenuta la Gimkana, con inizio alle ore 9:30, mentre domani ci sarà la gara individuale da 7.5 chilometri, e quindi domenica, in chiusura della tre giorni di eventi, la gara staffetta sui 5 km con le varie premiazioni. Fra i 210 partecipanti, le varie squadre di tecnici e addetti ai lavori, nonché visitatori e curiosi, sono attese circa 2000 persone in Abruzzo in queste ore, per un evento davvero da vivere sia per gli amanti dello sci, nonché per tutti gli altri. Presenti anche due ospiti d’eccezione come Marianna Longa, ex fondista e madrina del campionato, nonché Renato Pasini, medaglia d’oro con la nazionale italiana in occasione dei mondiali di sci nordico che si sono tenuti nel 2007 in quel del Giappone.

