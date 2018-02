Cremonese Bari/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Cremonese Bari: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Allo Zini sono in palio punti importanti per i playoff di Serie B

16 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Cremonese Bari, Serie B 26^ giornata (Foto LaPresse)

Cremonese Bari, che verrà diretta dall’arbitro Gianluca Aureliano, è l’anticipo che apre la 26^ giornata del campionato di Serie B 2017-2018: allo Zini si gioca alle ore 20:30 di venerdì 16 febbraio. E’ una partita che vale un posto nei playoff: al momento il Bari si trova in quarta posizione con 38 punti - insieme al Cittadella - e una lunghezza più sotto ecco spuntare una Cremonese che continua a mantenere una posizione tra le prime otto, che le consentirebbe di giocare gli spareggi per quella che sarebbe la seconda promozione consecutiva. In questo torneo le certezze sono poche: tutte le squadre hanno avuto un ottimo momento seguito da un calo - e viceversa - ma la costanza di Cremonese e Bari è comunque concreta, perchè fin dall’inizio della stagione si sono portate in alto e stanno mantenendo un passo importante. Le ambizioni sono diverse sicuramente - i grigiorossi partivano per salvarsi - ma le due formazioni in campo questa sera potrebbero ritrovarsi anche avversarie dirette nel primo turno dei playoff, o magari anche più avanti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cremonese Bari sarà disponibile come sempre per i soli abbonati alla televisione satellitare: la diretta tv è su Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 (in questo caso il codice d’acquisto è 412601). In assenza di un televisore sarà possibile seguire la partita dello Zini anche in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone semplicemente registrando i dati del proprio abbonamento su un massimo di due supporti.

IL CONTESTO

La Cremonese arriva dal pareggio di Carpi: è finita 1-1 e per i grigiorossi si tratta del terzo risultato consecutivo senza vittorie (due punti conquistati), ma in precedenza la squadra di Attilio Tesser aveva vinto due partite in fila riprendendo quota. Quello che impressiona dei lombardi è la capacità di evitare le sconfitte: appena tre in tutto il campionato, e una nelle ultime undici giornate, quella interna contro la Pro Vercelli che a sorpresa ha spezzato il ritmo e impedito di portarsi a ridosso della zona che vale per la promozione diretta. Il Bari è tornato a vincere dopo due sconfitte in serie: era caduto malamente contro Empoli (in casa) e Venezia, ma la vittoria centrata sul Frosinone capolista è stata di grande livello anche per la fiducia. Purtroppo, almeno per il momento l’occasione di correre per la Serie A immediata è stata frustrata da un periodo difficile: dopo aver vinto a Perugia (era il 16 dicembre) i pugliesi avevano ottenuto solo 3 punti in cinque partite. Il gol di Kozak potrebbe rappresentare una sorta di rinascita, ma ora bisognerà provare a confermarsi su un campo difficile come quello di Cremona, dove i padroni di casa hanno ottenuto 20 punti in 12 partite.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE BARI

E’ sempre difficile leggere la formazione della Cremonese di Attilio Tesser, che cambia di partita in partita; il nuovo arrivato Scamacca potrebbe oggi lasciare il posto ad Andrea Brighenti che giocherebbe al fianco di Scappini, formando nuovamente il tandem che ha portato alla promozione in Serie B. Castrovilli è favorito su Juanito Gomez per agire sulla trequarti; a centrocampo Pesce e Cavion dovrebbero esserci, poi Daniele Croce, Cinelli e Sbrissa si giocano la terza maglia disponibile. Canini e Claiton dos Santos al centro della difesa a protezione di Ujkani, sulle corsie laterali dovrebbero agire Almici e Renzetti. Il Bari di Fabio Grosso si presenta con il 4-3-3: Kozak o Nenè da prima punta, Galano a destra mentre Improta potrebbe riprendersi il posto a sinistra scalzando Djavan Anderson. In mezzo al campo Basha e Busellato sono certi del posto, un po’ meno lo scozzese Liam Henderson che se la gioca con Andrés Tello; Sabelli e D’Elia giocheranno sulle corsie, Marrone e Gyomber dovrebbero essere i due centrali difensivi a protezione di Micai.

QUOTE E PRONOSTICO

Cremonese Bari è una partita poco pronosticabile: quale delle due squadre è davvero favorita sulla carta? Secondo i bookmaker dell’agenzia di scommesse Snai, si tratta della squadra di casa: il segno 1 per la sua vittoria vale 2,25 contro il 3,30 che accompagna il segno 2 per la vittoria esterna del Bari. Per quanto riguarda il pareggio, per il quale ovviamente è il segno X che dovrete giocare, il vostro guadagno sarebbe di 3,10 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

