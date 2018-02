Genoa, Ballardini/ “L’Inter? Vogliamo metterli in difficoltà”

Genoa, parla Ballardini: “L’Inter? Vogliamo metterli in difficoltà”. Il tecnico del club rossonero ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro i nerazzurri di domani

Lo stadio del Genoa - LaPresse

Il Genoa torna in campo domani sera. Dalle ore 20:45, in quel dello stadio Marassi, i padroni di casa del Grifone ospiteranno l’Inter, per l’anticipo della 25esima giornata del campionato di calcio italiano. In vista della partita, ha parlato il tecnico dei rossoblu, Davide Ballardini, che non si è affatto nascosto: «Il bilancio si fa alla fine, manca ancora tanto. L’Inter che affronteremo è una squadra con giocatori straordinari. Però il Genoa sta bene quindi cercheremo di metterli in difficoltà. Sento le responsabilità». La squadra ligure è sicuramente in salute, ha vinto le ultime due partite contro Chievo e Lazio e nelle ultime sette uscite ha trionfato ben 4 volte, con un pareggio e due capitolazioni: «Le vittorie di fila in trasferta? Quello che è stato è stato. Siamo concentrati sulla partita di sabato sera, il Genoa è una squadra si fa rispettare».

BALLARDINI DETTA LA LINEA

Quindi Ballardini detta la linea per la gara di sabato sera: «Dobbiamo attaccare con più giocatori, vogliamo creare sempre di più. Il gruppo è sano perché allenarli è piacevole. Sono queste le basi per i risultati». Ballardini è subentrato a Juric ad inizio mese di novembre, e negli ultimi tre mesi la squadra ligure ha perso solo in tre occasioni, leggasi con la Juventus in casa, con l’Udinese in trasferta e con l’Atalanta, sempre in casa. Nel complesso il Genoa di Ballardini ha vinto sei partite, con tre sconfitte e tre pareggi, per un totale di 21 punti in 12 gare: numeri sicuramente importanti che meritano rispetto. L’Inter è conscia delle qualità dell’avversario e domani sera cercherà di giocare senza imperfezioni, evitando di fermarsi nuovamente dopo aver rialzato la testa soltanto lo scorso weekend, grazie al successo col Bologna.

