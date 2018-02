Inter Sampdoria Primavera/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Inter Sampdoria Primavera: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live della partita. I nerazzurri hanno fatto un solo punto nelle ultime tre uscite

16 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Inter Sampdoria Primavera (Foto LaPresse)

Inter Sampdoria Primavera sarà diretta da Daniel Amabile, della sezione di Vicenza; alle ore 14:30 di venerdì 16 febbraio questa partita è valida per la quinta giornata del campionato Primavera 1 2017-2018. Al Comunale Ernesto Breda è quasi un testa-coda: l’Inter, 37 punti in classifica, è appena stata scavalcata dalla Roma e occupa dunque il terzo posto, ma si trova a due sole lunghezze dall’Atalanta capolista e punta, come dall’inizio della stagione, a qualificarsi direttamente per la fase finale del torneo, senza passare dunque dai playoff. La Sampdoria invece è impegnata nella corsa per salvarsi: le retrocessioni nel campionato 2 sono la grande novità della stagione e i blucerchiati si trovano in penultima posizione, con gli stessi punti del Bologna (16). A oggi sarebbero condannati a scendere di livello; la salvezza diretta però dista appena tre punti, e dunque ci sono tutte le possibilità per un buon rush finale e per centrare l’obiettivo. Giocando in casa, l’Inter è ancora più favorita ma dovrà stare attenta a non sottovalutare la partita, soprattutto considerando il momento dal quale Stefano Vecchi e i suoi ragazzi arrivano.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Inter Sampdoria Primavera è una partita che potrete seguire in diretta tv su Sportitalia, emittente che è disponibile in chiaro per tutti (numero 60 del televisore) e che dà ampio risalto al campionato Primavera. In assenza di un televisore potrete seguire questo evento su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone: senza costi aggiuntivi dovrete recarvi sul sito www.sportitalia.com che fornisce il servizio di diretta streaming video. Ricordiamo anche che sugli account ufficiali delle due società, in particolare Twitter - @Inter e @sampdoria rispettivamente - sarà possibile reperire informazioni utili sulle due squadre che scenderanno in campo.

IL CONTESTO

Come abbiamo detto, per l’Inter non è certamente un bel periodo. I nerazzurri sembrano non essere più in grado di vincere: il 3-3 interno contro l’Atalanta è il terzo risultato consecutivo senza tre punti. In questa striscia erano già arrivate le sconfitte contro Milan e Chievo; il dato più preoccupante è rappresentato dai gol subiti, perchè la squadra di Stefano Vecchi ne aveva incassati 12 nelle precedenti 17 partite e in questo terzetto di gare ne ha invece subiti 7, calando decisamente la qualità della sua retroguardia. Con l’Atalanta in più è stato anche certificato lo svantaggio nella doppia sfida diretta: in caso di arrivo a pari punti inciderà molto, e dunque per arrivare direttamente alla fase finale del campionato l’Inter dovrà necessariamente fare un punto in più della Dea. La Sampdoria non vinceva da metà dicembre, quando si era presa una vittoria fondamentale sulla Lazio (che clamorosamente è ultima in classifica): da lì aveva infilato una serie nera di quattro sconfitte e un pareggio. Lo scorso sabato però i blucerchiati hanno battuto l’Udinese, tornando a sperare: salvarsi è possibile, ma bisognerà provare a vincere le partite abbordabili sulla carta per non dover essere costretti a fare punti contro le squadre più forti, che da qui alla fine del campionato sono tante. Sono 4 le vittorie della Sampdoria fino a qui: due di queste ottenute in casa, dove il passo è leggermente più lento rispetto a quanto costruito in trasferta.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SAMPDORIA PRIMAVERA

L’Inter dovrà fare a meno di Armand Rada, squalificato: Schirò o Brignoli per prenderne il posto al centro della mediana, i due potrebbero giocare fianco a fianco con Danso mandato in panchina, l’altro ruolo di mezzala sarà ovviamente di Emmers. In difesa Lombardoni contende una maglia a Nolan, l’altro centrale sarà Bettella mentre sulle corsie laterali dovrebbero essercvI Valietti e Sala, con Dekic a occupare la porta. Qualche dubbio in più sul reparto offensivo: Colidio e Odgaard dovrebbero esserci, il ballottaggio è tra Rover (che si allargherebbe a destra in un tridente classico) e Zaniolo, che eventualmente si posizionerebbe alle spalle dei due attaccanti. Fuori Tessiore nella Sampdoria, un’assenza importante: sulla corsia destra di centrocampo dovrebbe allora giocare Cappelletti, con la conferma di Stijepovic a sinistra e della coppia centrale formata da Ejjaki e Pastor. In attacco Gomes Ricciulli e Ibourahima Baldé, doppietta decisiva contro l’Udinese, sono sicuri del posto; così dovrebbero essere anche i quattro della difesa che si schiereranno davanti al portiere Krapikas, vale a dire Veips e Mikulic in posizione centrale, Tomic sulla corsia destra e Doda che invece spingerà a sinistra.

