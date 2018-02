Inter, Spalletti/ “I depressi stiano lontani dalla squadra. Brozovic? Ci siamo chiariti”

Inter, Spalletti: “I depressi stiano lontani dalla squadra. Brozovic? Ci siamo chiariti”. Le dichiarazioni dell'allenatore alla vigilia della sfida contro il Genoa. Le ultime notizie

16 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Inter, Spalletti contro i “depressi” (Foto: LaPresse)

Niente Genoa per Mauro Icardi e Ivan Perisic: lo ha annunciato Luciano Spalletti nella conferenza stampa della vigilia. L'allenatore dell'Inter ha spiegato che questa è la decisione al termine di diverse valutazioni: “Abbiamo fatto delle prove ma non hanno dato la possibilità di avere una risposta chiara”. Il problema è che i due attaccanti nerazzurri non garantiscono quei ritmi alti che la partita richiede. Due assenze pesanti, a cui si aggiunge quella di Joao Miranda che non è affatto da sottovalutare. “È stata una settimana intensa, bisogna proporre qualcosa di diverso e nuovo” contro una squadra che va affrontata “in maniera coraggiosa”. L'Inter riparte comunque dal terzo posto. E Spalletti coglie allora l'occasione per pungere i detrattori: “Teneteci lontano i depressi”. Il mercato sicuramente ha inciso sull'umore dell'ambiente: “Qualche tifoso ha fermato Eder e gli ha detto di andar via perché sarebbe arrivato Sturridge. I tifosi devono tifare questa squadra, se gli danno una mano è più facile”.

INTER, PARLA SPALLETTI: DAI “DEPRESSI” A BROZOVIC

L'Inter non è in crisi: parola di Luciano Spalletti. Il tecnico ritiene che la squadra sia “inespressa”, ma poi verrà fuori la verità. Di certo è soddisfatto: “Vedo partecipazione, disponibilità ad apprendere. Prima c'era entusiasmo per le vittorie, ora c'è un po' di difficoltà per le prestazioni ma la squadra è sempre stata in equilibrio e mai in grossissime difficoltà”. Si parla di singoli e l'attenzione si sposta su Antonio Candreva: “Mai messo in discussione, lui è uno di quelli che sicuramente in fondo farà vedere i suoi numeri che saranno a posto. Ha la capacità polmonare di ripartire anche da stanco”. Marcelo Brozovic è tornato tra i convocati, ma non sarà titolare contro il Genoa: “Ci siamo confrontati anche sul suo gesto di domenica scorsa. Marcelo si è subito dispiaciuto appena rientrato, lui è timido e introverso. Il messaggio su Instagram è stato importante, lui aveva timore di peggiorare la situazione quando si prende una decisione del genere”. E quindi una battuta su Geoffrey Kondogbia: “Quando è andato via mi è dispiaciuto. Lo ho allenato da solo anche e ci siamo conosciuti meglio in quei pomeriggi di uno contro uno. Non ho rimpianti, se uno con me non ci vuol stare devo badare alla mia persona, peggio per te, non ti trattengo”. Invece Milan Skrinian vuole restare: “Non avevo dubbi, resterà a lungo”.

