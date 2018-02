Italia Thunder-France Fighting Roster/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (WSB8)

Diretta Italia Thunder France Fighting Roster: info streaming video e tv. Si accende a Roma il terzo turno della World Series of Boxing: sul ring anche Mangiacapre.

16 febbraio 2018 Michela Colombo

Diretta Italia Thunder France Fighting Roster (LaPresse)

Italia Thunder-France Fighting Roster è lo scontro a squadre che si accenderà oggi venerdì 16 febbraio alle ore 18.00 presso il Palazzetto all sport di Roma e valido per il Wsb8. Siamo ormai giunti alla terza settimana dedicata alla World Series of Boxing e la franchigia azzurra oggi ospiterà nella capitale i galletti in quello che si annuncia uno scontro davvero epico. La formula della competizione è sempre la stessa fin dalle sue origini del 2010: l’incontro sarà diviso in 5 parti e al ring si presentarono cinque elementi per ogni team divisi nelle classifica categorie di peso ovvero i mosca (52 km), i leggeri (60 kg), welter (69 kg), medio massimi (81 kg) e supermassimi (+91 kg). A tenere alto il tricolore in patria sarà poi una compagine di nomi più che prestigiosa: nei Thunder questo turno della Wsb 8 troveremo Michela Magnesi, Vincenzo Mangiacapre, Riccardo Valentino, Guido Vianello e Vincenzo Picardi.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’EVENTO

Per la gioia di tutti gli appassionati di box, questo appassionante incontro per la World Series of Boxing 8 tra l’Italia Thunder e France Fighting Roster sarà visibile in diretta tv sul canale Sportitalia disponibile al numero 60 del telecomando del digitale terrestre come pure al numero 225 del telecomando di Sky. Diretta streaming video garantita tramite il portale ufficiale sportitalia.com , nella sezione dedicata.

IL PROGRAMMA

Già stabilito il programma ufficiale di questo appassionante incontro della World Series of Boxing 2018, come pure son stati definiti i contendenti che saliranno sul ring questa sera a Roma a partire dalle ore 18.00. I primi ad inaugurare questo scontro per la terza settimana della competizione saranno i pesi mosca: sul ring sarà quindi Vincenzo Picardo a fronteggiare Gabriel Escobar Mascunano per la franchigia francese. A seguire ecco lo scontro dei pesi leggeri ovvero Magnesi-Oumiha, mentre toccherà poi a welter salire sul ring e allora sarà lo scontro attesissimo tra il nostro Vincenzo Mangiacapre e l'elemento della Roster Yannick Dehez. A chiudere il programma ufficiale ecco l’incontro tra Valentino e Daibira per i medio massimi e la sfida Vianello-Nistor “ the rock” per i supermassimi. Si annuncia quindi una serata di grande boxe nella capitale di cui è difficile fare un pronostico esatto: di certo gli azzurri però non vedono l’ora di mettersi in mostra di fronte al proprio caloroso pubblico.

