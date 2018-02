Juvnetus, Higuain/ L'argentino non pensa alle critiche: "Accettiamo solo quelle costruttive"

L'attaccante della Juventus, Gonzalo Higuain, si esprime sulle critiche dei tifosi dopo il pari Champions League contro il Tottenham. Ansaldi sfida l'attaccante per il derby.

Higuain (lapresse)

Ben vengano le critiche costruttive, meno le battute e gli insulti. Gonzalo Higuain ha voluto fare alcune precisazioni, attraverso il suo profilo Instagram, dopo il pareggio in Champions League contro il Tottenham: "Andiamo sempre avanti - scrive l'attaccante della Juventus - ascoltando sempre le critiche costruttive, non quelle distruttive.. grazie a tutti per tanti messaggi di affetto". Sul proprio profilo, il centravanti bianconero ha suonato la carica in vista del derby contro il Torino. Una partita difficilissima, malgrado la superiorità tecnica della Juventus. L'argentino ha chiesto ai tifosi di restare vicini alla squadra e di lasciar perdere 'i tifosi da divano'. La rimonta subita contro il Tottenham, non è andata giù ai tifosi della vecchia signora. Alcuni di loro hanno preso di mira la squadra e mister Massimiliano Allegri. Adesso, secondo Il Pipita, è ora di voltare pagina. Bisogna pensare alla partita contro il Torino per non far scappare il Napoli in classifica.

Verso il derby, Ansaldi avvisa Higuain: "Vogliamo vincere"

Cristian Ansaldi carica il Torino e sfida la Juventus di Gonzalo Higuain. L'ex Inter e Genoa è pronto a trascinare la truppa di Mazzarri, con le sue falcate sulla corsia laterale. L'argentino, in realtà, è disposto anche ad adattarsi in interno in caso di bisogno: "Io mi metto sempre a disposizione, ho già giocato in quella posizione in passato e a me va bene perché sono più vicino alla porta. Voglio crescere e recuperare sempre di più, perché ora ci sono e voglio dare il massimo per tornare titolare". Il clima si infiamma a Torino per una delle partite più affascinanti e stimolanti della stagione. Domenica all'ora di pranzo c'è la Juventus: "Sarà una partita speciale, sentiamo nell'aria quanto questa sfida sia importante - dichiara a Torino Channel -. Abbiamo voglia di dare continuità alle ultime prestazioni e regalare una grande gioia ai nostri tifosi".

