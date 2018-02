Lazio, Inzaghi/ “Con la Steaua un risultato negativo ma sono ottimista, bene Felipe Anderson”

Lazio, parla Inzaghi: “Con la Steaua un risultato negativo ma sono ottimista, bene Felipe Anderson”. Il tecnico dei biancocelesti ha parlato al termine della sconfitta in Coppa

Felipe Anderson, attaccante Lazio - LaPresse

La Lazio continua il suo periodo negativo. Anche in Europa League è arrivata una sconfitta, per mano della Steaua. A Bucarest finisce uno a zero per i padroni di casa, con la compagine biancoceleste che si giocherà quindi il passaggio dei sedicesimi di finale fra le mura domestiche dello stadio Olimpico. Amareggiato ma non troppo il tecnico Simone Inzaghi, che al triplice fischio finale ha parlato così ai microfoni dei giornalisti: «C'è rammarico per la sconfitta e non aver segnato, ma giocando così al ritorno possiamo passare il turno. E' un momento difficile sul piano dei risultato, ma non del gioco. La squadra ha fatto quello che doveva fare e mi ha dato ottime risposte, ho visto una buona reazione». Poi il tecnico dei biancocelesti ribadisce il concetto, ottimista in vista della sfida del ritorno.

IL COMMENTO SULLE SCELTE E SU FELIPE ANDERSON

«Non abbiamo sfruttato le numerose occasioni che abbiamo avuto – le parole di Inzaghi - Fortunatamente avremo una gara di ritorno. Stasera sicuramente non avremmo meritato di perdere, ma è un periodo così. Dovremmo essere bravi a ripartire da domenica». Una Lazio che è scesa in campo con qualche seconda linea, di modo da far rifiatare qualche titolarissimo, e il tecnico capitolino rimanderebbe in campo gli stessi undici: «Rifarei le stesse scelte – prosegue - quelli che erano in campo e chi è entrato dopo mi hanno dato ottime risposte. Sicuramente l’1 -0 non è un buon risultato, dovremo ribaltarlo in casa ed essere bravi a non prendere gol». Infine, chiusura su Felipe Anderson, tornato fra i convocati dopo la punizione post-Genoa: «Felipe Anderson ha dato quello che doveva dare – ha precisato Simone Inzaghi - ha fatto molto bene e ci ha aiutato. Quando si è abituati a perdere raramente è normale che non ci sia tanta serenità. Stasera però ho visto che la squadra ha reagito e sono convinto che continuando a giocare così riusciremo a far di nuovo felici i nostri tifosi».

