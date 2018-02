Michela Moioli/ Oro nello snowboard cross: “E’ un sogno che mi ripaga” (Olimpiadi invernali 2018)

Michela Moioli, oro nel snowboard cross: sesta medaglia per l’Italia (Olimpiadi invernali 2018). Arriva un altro oro per i nostri azzurri, grazie alla 22enne atleta dello snowboard

16 febbraio 2018 - agg. 16 febbraio 2018, 10.31 Davide Giancristofaro Alberti

Michela Moioli, medaglia d'oro nello snowboard cross - LaPresse

Seconda medaglia d’oro per l’Italia alle olimpiadi invernali in corso in Corea del Sud. A portare la bandiera tricolore sul gradino più alto del podio è stata la nostra Michela Moioli, atleta 22enne, che ha trionfato nella disciplina dello snowboard cross. Non ci crede la bergamasca al momento della vittoria: «Un sogno che mi ripaga di tutto», le parole in lacrime della stessa italiana che poi ha commentato l’altro successo oro italiano, quello di Arianna Fontana: «Le donne sono le donne, abbiamo una marcia in più. Aver visto vincere Arianna mi ha dato la carica e mi sono detta: non voglio argento o bronzo, io sono qui per l’oro». Una Moioli che aveva voglia di vincere, ma che nelle ore che hanno preceduto della gara ha avuto un momento di defaillance: «Ieri avevo visto la gara degli uomini e avevo avuto paura: ieri sera ho pianto, poi sotto la doccia mi sono fatta un discorso automotivante, sono stata a cena con la mia famiglia e ho dormito serena. E oggi è stato tutto perfetto».

IL SECONDO ORO PER L'ITALIA

Un’altra gioia per l’Italia. Nelle scorse ore i nostri azzurri si sono assicurati un’altra medaglia alle Olimpiadi invernali in corso di svolgimento in Corea del Sud. Questa volta il riconoscimento è di quelli preziosi, visto che Michela Moioli ha vinto la medaglia d’oro. L’atleta bergamasca di appena 22 anni, ha trionfato nello snowboard cross, battendo tutte le avversarie. Una disciplina non per tutti, visto che la Moioli ha dovuto affrontare una pista tutta in discesa, per un dislivello di 228 metri, con una serie di salti da mozzare il fiato. Una vittoria che ha fatto scoppiare in lacrime la stessa Michela, sia per la gioia per lo storico traguardo ottenuto (è la prima medaglia italiana in questa specialità), sia perché quattro anni fa, alle Olimpiadi invernali di Sochi, le cose non andarono benissimo: la Moioli, infatti, cadde per colpa di un’avversaria, e nella caduta si ruppe i legamenti del ginocchio, rimanendo ferma ai box per diversi mesi.

QUATTRO ANNI FA L’INFORTUNIO

Quarantotto mesi or sono, Michela chiuse la propria olimpiadi in ospedale, mentre oggi la snowboarder lombarda terminerà la propria avventura a Casa Italia, dove, come da copione, ci saranno i festeggiamenti di rito. Una due giorni da urlo per la nostra nazionale in Corea del Sud, visto che l’oro della Moioli è la terza medaglia in poche ore per gli azzurri dopo il bel bronzo della Brignone nello Slalom Gigante, e il bronzo di Nicola Tumolero nel pattinaggio velocità. In totale fanno quindi sei medaglie conquistate dall’Italia alle Olimpiadi, con due ori, quello appunto della Moioli e quello della portabandiera Arianna Fontana, immensa nello short track. Già battuto lo scorso di quattro anni fa in Russia, dove l’Italia chiuse con otto medaglie in totale, ma con due argenti e sei bronzi.

